Охоронець Путіна розповів про позашлюбну дочку диктатора та російської мільйонерки

Хто такий Гліб Караулов

Офіцер Федеральної служби охорони, який працював інженером в управлінні президентського зв'язку до жовтня 2022 року. Нещодавно Караулову довелося тікати із Росії.

До його обов'язків входило налагодження зв'язку, перевірка зв'язку - у багатьох місцях, де бував Путін та його команда. Його колеги займалися такою самою роботою, але в різних резиденціях Путіна - в Сочі або Санкт-Петербурзі.

Караулов підтвердив в інтерв'ю більшість даних, оприлюднених журналістами про життя Путіна, його нинішнє життя, про його дітей і коханок, про резиденції російського диктатора.

Що відомо про дочку Путіна від Світлани Кривоногих

2020 року спливла історія стосунків російської мільярдерки Світлани Кривоногих з російським диктатором Володимиром Путіним. Жінка була одна з коханок, яка народила Путіну дитину у 2003 році – ще одну дочку. Дівчинку назвали Єлизаветою.

Нібито саме за це Кривоногих щедро винагородили - у неї 2,8% банку "Росія", нерухомості у РФ на 7 млрд рублів, шикарні апартаменти в Монако, частка від морських перевезень, стриптиз-клуб "Ленінград" та курорт "Ігора" - у спільному володінні з Юрієм Ковальчуком, якого називають особистим банкіром Путіна.

Фото: Світлана Кривоногих

Вона раптово розбагатіла після 2000 року і була близькою до багатьох членів команди російського диктатора, які надавали ті чи інші фінансові послуги. Через кіпрський офшор Кривоногих стала власником 37-метрової яхти Aldoga, яка коштує понад 5 млн доларів.

Слід зазначити, що Кривоногих потрапила під санкції Великої Британії.

Спільна дочка Кривоногих та Путіна прізвище батька не носить і в соціальних мережах вона підписується як Луїза Розова. Однак у документах у дівчинки зазначено по батькові – Володимирівна. Варто відзначити, що на більшості фотографій дівчина вважає за краще не показувати своє обличчя.

І не дивно - багато хто відзначає її неймовірну схожість із російським диктатором. Візуальний аналіз кількох фахівців показав, що схожість Путіна та доньки Кривоногих – понад 70%.

На момент народження Лізи Путін перебував у шлюбі з Людмилою Шкребневою та виховував двох доньок. І про розлучення він оголосив лише у 2013 році. Проте зі Світланою Кривоногих його пов'язувала багаторічна дружба ще з 1990-х.

Гліб Караулов зазначив, що у Федеральній охороні намагаються про дітей Путіна не говорити та імен не називати. Це стосується не лише Єлизавети Кривоногих, а й спільних дітей російського диктатора та Аліни Кабаєвої. А їх, за даними розслідувачів, уже троє.

Проте екс-офіцер зазначив, що всі результати розслідувань "Проєкт" – правда. І немає жодних сумнівів, що Путін має ще одну позашлюбну дочку.

Крім того, через співробітників охорони проходять списки працівників та членів сім'ї, гостей та інших людей із численного почту російського диктатора. Однак у багатьох є свої зашифровані імена і використовуються найпростіші прізвища – Іванов, Петров тощо.

Фото: Дочка Путіна та Світлани Кривоногих - Єлизавета (Луїза)

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення Росії до України Єлизавета вела відкриту сторінку в Instagram. Вона вихвалялася поїздками, своїми успіхами, власним брендом. Після початку війни на неї обрушилося море хейту і вона вилучила більшість знімків і аккаунт закрила.

Дочок Путіна охороняють офіцери ФСО

За словами Гліба Караулова, старші дочки російського диктатора регулярно охороняються працівниками Федеральної служби охорони. Йдеться про Катерину Тихонову та Марію Воронцову.

Охорона супроводжує жінок у всіх резиденціях, де вони зупиняються. Проте спостереження проводиться приховано.

Про Аліну Кабаєву та її трьох дітей від Путіна відкрито у ФСО не говорять. Іноді в розмовах згадуються якісь спільні фрази про спільне проживання, але загалом дані про особисте життя знає лише обмежена кількість людей в оточенні Путіна.

Умови особливої таємності

Як зазначає екс-охоронець, у різних резиденціях Путіна створено ідентичні кабінети – щоби не можна було здогадатися про те, де він знаходиться на цю мить. Також російський диктатор любить замітати сліди - він відправляє свій літак в інше місто та імітує візит, а сам їде до якоїсь зі своїх резиденцій.

Путін не користується Інтернетом, мобільним телефоном. Всю необхідну інформацію він отримує лише від людей, які безпосередньо близькі. І живе у своєрідному інформаційному вакуумі.

"Зараз він дуже замкнувся. Захистив себе від усього світу всілякими бар'єрами, тим самим карантином, відсутністю інформації. У нього перекрутилося сприйняття дійсності", - розповів Караулов.

Найчастіше російський диктатор буває у своїй резиденції на Валдаї, і він справді туди переміщається спеціальним бронепоїздом. І будь-хто, хто хоче побачитися з Путіним особисто, має пройти двотижневий карантин – в обов'язковому порядку.