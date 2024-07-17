Охматдит - надія: нова колекція про людей, які після прийшли на допомогу дитячій лікарні у музеї "Голоси мирних"

Ви знайдете колекцію на порталі музею. Це історії з перших вуст про єднання людей, щирість і щедрість. І про те, що варто дивитися в очі своєму страху, і діяти.

Галина — пенсіонерка. Після ракетної атаки на Київ вона взяла тачку, купила їжі та води й поспішила до "Охматдиту". Весь день 70-річна жінка допомагала розбирати завали. Інтерв'ю з нею записали, коли вона на рівних із молоддю переносила важкі бутлі з водою.

Історія Галини тут.

Магазин будівельних матеріалів, де працює Віктор, межує з "Охматдитом". У момент вибуху працівники сховалися у тамбурі. Після — надали волонтерам спецодяг, кувалди та ломи. Завали того дня розгрібали кілька сотень людей.

Історія Віктора тут.

Світлана мешкає неподалік від лікарні. Зранку 8 липня вона вже виходила з дому, але почула сирену. Інтуїція підказала жінці, що варто лишитися вдома. Після страшних вибухів і відбою тривоги вона одразу прийшла допомагати: руки не були зайвими.

Історія Світлани тут.

Вікторія та її син того дня чекали на перев'язку в "Охматдиті": хлопчик недавно переніс операцію. Після першого вибуху родина встигла перейти у безпечніше місце. Це і врятувало маленького Ромчика та його маму від уламків.

Історія родини тут.

Щороку в "Охматдиті" лікують понад 20 тисяч дітей з усієї країни. До відбудови корпусів та відновлення лікарні долучилося багато бізнесів та організацій. Зокрема, вже на третій день після ворожого теракту Фонд Ріната Ахметова передав закладу два сучасні реанімобілі, призначені для порятунку новонароджених дітей.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає та зберігає найбільшу у світі добірку історій з перших вуст про війну росії в Україні. Зібрано вже понад 110 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.