Охматдет - надежда: новая коллекция о людях, которые после пришли на помощь детской больнице в музее "Голоса мирных"

Вы найдете коллекцию на портале музея. Это истории из первых уст о единении людей, искренности и щедрости. И о том, что следует смотреть в глаза своему страху, и действовать.

Галина – пенсионерка. После ракетной атаки на Киев она взяла тачку, купила еды и воды и поспешила в "Охматдет". Весь день 70-летняя женщина помогала разбирать завалы. Интервью с ней записали, когда она на равных с молодежью переносила тяжелые бутыли с водой.

История Галины здесь.

Магазин строительных материалов, где работает Виктор, граничит с "Охматдетом". В момент взрыва работники скрылись в тамбуре. После — предоставили волонтерам спецодежду, кувалды и ломы. Завалы в тот день разгребали несколько сот человек.

История Виктора здесь.

Светлана проживает недалеко от больницы. Утром 8 июля она уже выходила из дома, но услышала сирену. Интуиция подсказала женщине, что стоит остаться дома. После страшных взрывов и отбоя тревоги, она сразу пришла помогать: руки не были лишними.

История Светланы здесь.

Виктория и ее сын в тот день ждали перевязки в "Охматдете": мальчик недавно перенес операцию. После первого взрыва семья успела перейти в более безопасное место. Это и спасло маленького Ромчика и его маму от обломков.

История семьи здесь.

Ежегодно в "Охматдете" лечат более 20 тысяч детей со всей страны. К восстановлению корпусов и восстановлению больницы присоединились многие бизнесы и организации. В частности, уже на третий день после вражеского теракта Фонд Рината Ахметова передал заведению два современных реанимобиля, предназначенных для спасения новорожденных детей.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит крупнейшую в мире подборку историй из первых уст о войне россии в Украине. Собрано уже более 110 тысяч историй. Расскажите свою на портале или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.