"Охлаждающий душ": пассажиры поезда Укзализныци показали, как с потолка вагона течет вода (видео)

Так, инцидент произошел 23 июня. На кадрах ролика видно, как во время движения с потолка плацкартного вагона льется вода.

"Новая услуга от Укрзализныци - охлаждающий душ в купе. За окном +30? Укрзализныця знает, как охладиться в такую жару! Пассажиры поезда "Львов-Маруполь" наблюдали, как с потолка вагона льется вода. Она залила личные вещи пассажиров и опасно скапливалась рядом с электричеством", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи возмущаются сервисом Укрзализныци. Они пишут, что людям должны компенсировать деньги за билеты.