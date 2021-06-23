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"Охлаждающий душ": пассажиры поезда Укзализныци показали, как с потолка вагона течет вода (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В поезде "Львов-Мариуполь" залило пассажирское купе. Пассажиры жалуются, что вода затопила все их вещи.

Об этом сообщают в группе "Вартові Еспресо" в Facebook.

Так, инцидент произошел 23 июня. На кадрах ролика видно, как во время движения с потолка плацкартного вагона льется вода.

"Новая услуга от Укрзализныци - охлаждающий душ в купе. За окном +30? Укрзализныця знает, как охладиться в такую жару! Пассажиры поезда "Львов-Маруполь" наблюдали, как с потолка вагона льется вода. Она залила личные вещи пассажиров и опасно скапливалась рядом с электричеством", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи возмущаются сервисом Укрзализныци. Они пишут, что людям должны компенсировать деньги за билеты.

  • Через плафон вода течет. За такую поездку просто обязаны компенсировать деньги за билет
  • Тотальная коррупция, она такая
  • Железная дорога - это одна большая дыра с ворами в креслах
  • Я считаю за такую поездку Лещенко обязан отдать свою годовую зарплату тому, кто там ехал и год жить без зарплаты. Тогда может задумается.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця закупила некачественных материалов на более 200 млн гривен.

Также Укрзализныця влипла в очередной скандал.

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