ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Укрзализныця" закупила некачественных материалов на более чем 200 млн гривен

Новина українською →
Киев, Вторник 22 июня 2021 15:28
"Укрзализныця" закупила некачественных материалов на более чем 200 млн гривен Фото: "Укрзализныця" закупила некачественных материалов на более чем 200 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили схему поставок несертифицированной продукции для АО "Укрзализныця". Компания потратила более 200 млн гривен на материалы для ремонта интерьера вагонов, которые не отвечали требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что схему в 2016 году организовали представители хозобщества и нескольких коммерческих структур.

По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.

Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время следственных действий было выявлено техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам схемы.

Фото: обнаруженные некачественные материалы для ремонта вагонов (ssu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в Запорожской области разоблачили сотрудников "Укрзализныци", которые в течение года разворовывали уголь из грузовых вагонов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця коррупция схемы Служба безопасности Украины
NEWS
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью