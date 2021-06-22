"Укрзализныця" закупила некачественных материалов на более чем 200 млн гривен

Правоохранители разоблачили схему поставок несертифицированной продукции для АО "Укрзализныця". Компания потратила более 200 млн гривен на материалы для ремонта интерьера вагонов, которые не отвечали требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что схему в 2016 году организовали представители хозобщества и нескольких коммерческих структур.

По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.

Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время следственных действий было выявлено техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам схемы.

Фото: обнаруженные некачественные материалы для ремонта вагонов (ssu.gov.ua)