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Огурцы будут расти до самых морозов: огородники раскрыли секрет

Фото: как огурцы выращивать до самых морозов (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Огурцы на огородах активно плодоносят в июле-августе, а затем побеги начинают желтеть, поникать, а плоды - крутиться и мельчать. Однако жизнь куста и его плодовитость можно продлить.

Как это сделать - читайте в материале Styler ниже.

Как заставить огурцы плодоносить дольше

  • Обрежьте лишние листья.
  • Выкопайте небольшую яму вокруг огурца.
  • Поместите туда пагон и прикопайте.
  • Хорошо поливайте.
  • Не забудьте подкормить.

Опытные огородники говорят, что уже через 1-2 недели вы свой огурец не узнаете, он снова пойдет в рост, начнет цвести и порадует вас кучей вкусных огурцов.

Как удобрить огурцы

Эксперты говорят, что укрепить огурцы поможет прикорневая подкормка из обычных хлебопекарных дрожжей.

Растворите в 500 мл теплой воды по столовой ложке сухих дрожжей и сахара. Все тщательно смешайте и оставьте на несколько часов в теплом месте.

Затем полученный раствор смешайте с 5 литрами воды комнатной температуры. Каждый литр такого удобрения растворяем в ведре воды (10 л) для полива. Наша подкормка готова.

Полейте ею огурцы.

Ранее мы писали о ошибках на огороде и в саду, которые мы допускаем осенью.

Читайте также, как бороться с болезнями винограда за копейки.

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огурцы