Величезний скат приплив до людей просити про допомогу: відео розчулило мережу

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Рибальський гачок потрапив в око риби

В Австралії морський скат "попросив допомоги у людей, підпливши до північно-західного узбережжя країни. У морського диявола в оці застряг гачок від вудки, він наблизився до дайверів і перевернувся у воді, таким чином показуючи свою проблему. Зазначимо, що представник цієї підродини був розміром у три метри.

Його побачили на березі Джейк Уілтон і Монті Холлс. Водолази охрестили триметрового гіганта "Веснушкою", передає BBC.

Відео: Величезний скат звернувся за допомогою до людей (YouTube/NBC News)

Для того, щоб допомогти Веснушці Джейку (дайверу) довелося пірнати кілька разів, через те, що скат не міг піднятися до поверхні води, а у підводника була з собою лише маска.

Фото: Дайвери допомогли Веснушке (Скріншот з відео)

Джейк зробив кілька спроб і відчайдушно пірнав під воду, щоб врятувати бідного ската і йому вдалося дістати нещасливий гачок.

Відзначимо, що якщо б люди не прийшли на допомогу морського дяволу, у нього пішло зараження крові і його чекала б смерть.

Нагадаємо, манта, якого інакше називають "гігантський морський диявол" — самий великий скат, його вага може досягати трьох тонн. Особливість цих морських тварин в тому, що кожен з них має власну забарвлення тіла, яка відрізняє його від родичів.

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