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Потеряли Легенду: умерла украинская прима-балерина

STYLERЖизнь    05.05.2019 - 14:01
Потеряли Легенду: умерла украинская прима-балерина
Умерла Леонора Эллинская (facebook.com/dnepr.opera.ballet.theater)

Леонора Эллинская умерла 4 мая

Народная артистка Украины Леонора Эллинская умерла 4 мая. О смерти примы-балерины сообщили в Facebook-сообществе "Днепропетровского академического театра оперы и балета".

Она принадлежала к числу тех, кто начинал славную биографию Днепропетровского балета. На сцене она воплотила образы Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Авроры в "Спящей красавице", Фригии в "Спартаке", Нимфы в "Лесной песне", Ширин в "Легенде о любви", Геро - "Много шума из ничего", Алиман - "Материнское поле", Мерседес - "Дон Жуан" и др.

Потеряли Легенду: умерла украинская прима-балеринаФото: (facebook.com/dnepr.opera.ballet.theater)

Пользователи отреагировали на печальную новость, пожелав близким не падать духом. Кроме того, некоторые поделились личными воспоминаниями, связанными с артисткой:

  • Знала Леонору Михайловну лично. Это был удивительно светлый и замечательный человек. Помню ее невероятно нежную улыбку... Помню то время, когда она создавала свои образы. А впервые увидела ее в исполнении 7-го вальса Шопена. ТАК больше никто не выполнял этот вальс. Будто перышко...
  • Мы потеряли не просто человека, балерину и педагога. Мы потеряли Легенду! Вы навсегда в наших умах и сердцах!
  • Какая потеря. Соболезнования родным и близким. Леонора Михайловна, мы любим и помним Вас. Светлая и добрая память...
  • Помню все, созданные ею, неподражаемые образы. Засматривались из оркестровой ямы и восхищались. Долгие годы работали вместе. Соболезную родным и близким.

Напомним, что умерла известная украинская певица. Даниила Байко была известна в 50-70 годах, как участница музыкального трио "Сестры Байко".

Мы писали, что недавно скончалась известная американская актриса Стефани Шерк, ей было всего 37 лет.

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