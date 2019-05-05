Потеряли Легенду: умерла украинская прима-балерина

Леонора Эллинская умерла 4 мая
Народная артистка Украины Леонора Эллинская умерла 4 мая. О смерти примы-балерины сообщили в Facebook-сообществе "Днепропетровского академического театра оперы и балета".
Она принадлежала к числу тех, кто начинал славную биографию Днепропетровского балета. На сцене она воплотила образы Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Авроры в "Спящей красавице", Фригии в "Спартаке", Нимфы в "Лесной песне", Ширин в "Легенде о любви", Геро - "Много шума из ничего", Алиман - "Материнское поле", Мерседес - "Дон Жуан" и др.
Фото: (facebook.com/dnepr.opera.ballet.theater)
Пользователи отреагировали на печальную новость, пожелав близким не падать духом. Кроме того, некоторые поделились личными воспоминаниями, связанными с артисткой:
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