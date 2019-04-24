Умерла известная украинская спортсменка: ей было всего 28

Юлия Лясота (фото: соцсети)

Чемпионка по боксу из Хмельницкого Юлия Лясота умерла 24 апреля. У нее остался малолетний сын

Юлия Лясота умерла в реанимации Хмельницкой городской больницы. Сердце 28-летней боксерши, участницы международных соревнований в составе сборной Украины остановилось утром 24 апреля.

Юлия Лясота (фото: соцсети)

Несколько дней призер многих европейских и мировых соревнований Юлия Лясота находилась в критическом состоянии. Ей был постеален диагноз "тромбоз печеночных вен". Люди со всех уголков страны собирали деньги на лекарства и сдавали кровь, чтобы спасти девушку. К сожалению, Юлия не сумела побороть болезнь.

Юлия Лясота (фото: соцсети)

Известно, что совсем недавно Юлия с мамой похоронили родного отца - Николая Неживого с позывным Механ, который несколько лет служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", защищая Украину от российского агрессора. У самой спортсменки остался 11-летний сын, которого она воспитывала сама.

В сети скорбят о смерти боксерши.

Лебединим пухом земля...

Вічна пам'ять...

Яка втрата... Важко. Тримайтеся... Співчуваю родині, друзям!

Чому найкращі йдуть так рано...

Світла пам'ять нашій квіточці...

Скриншот (facebook.com/tania.uzepchuk)

Прощание с Юлей Лясотой состоится 25 апреля в Хмельницком.

Напомним, что недавно умер легендарный украинский диссидент, который был одним из лидеров национального движения.