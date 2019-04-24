ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умерла известная украинская спортсменка: ей было всего 28

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 12:20
Умерла известная украинская спортсменка: ей было всего 28
Юлия Лясота (фото: соцсети)

Чемпионка по боксу из Хмельницкого Юлия Лясота умерла 24 апреля. У нее остался малолетний сын

Юлия Лясота умерла в реанимации Хмельницкой городской больницы. Сердце 28-летней боксерши, участницы международных соревнований в составе сборной Украины остановилось утром 24 апреля.

Умерла известная украинская спортсменка: ей было всего 28

Юлия Лясота (фото: соцсети)

Несколько дней призер многих европейских и мировых соревнований Юлия Лясота находилась в критическом состоянии. Ей был постеален диагноз "тромбоз печеночных вен". Люди со всех уголков страны собирали деньги на лекарства и сдавали кровь, чтобы спасти девушку. К сожалению, Юлия не сумела побороть болезнь.

Умерла известная украинская спортсменка: ей было всего 28

Юлия Лясота (фото: соцсети)

Известно, что совсем недавно Юлия с мамой похоронили родного отца - Николая Неживого с позывным Механ, который несколько лет служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", защищая Украину от российского агрессора. У самой спортсменки остался 11-летний сын, которого она воспитывала сама.

В сети скорбят о смерти боксерши. 

  • Лебединим пухом земля...
  • Вічна пам'ять...
  • Яка втрата... Важко. Тримайтеся... Співчуваю родині, друзям!
  • Чому найкращі йдуть так рано...
  • Світла пам'ять нашій квіточці...

Умерла известная украинская спортсменка: ей было всего 28

Скриншот (facebook.com/tania.uzepchuk)

Прощание с Юлей Лясотой состоится 25 апреля в Хмельницком.

Напомним, что недавно умер легендарный украинский диссидент, который был одним из лидеров национального движения.

Умер легендарный футболист: все подробности (видео) Смерть звезды "Папиных дочек": названа шокирующая причина
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины преступленияБокс
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь