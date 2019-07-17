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Ограбление в стиле экшн: в Днепре вор убегал от копов на маршрутке (фото)

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 16:54
Ограбление в стиле экшн: в Днепре вор убегал от копов на маршрутке (фото)
Фото: Иллюстративное фото (psni.police.uk)

Дерзкого преступника задержала полиция

В Днепре полиция задержала ловкого и дерзкого преступника, который вырвал у прохожего из рук мобильный телефон.  Инцидент произошел 16 июля на Слобожанском проспекте. Примечательно то, что мошенник решил скрыться не на автомобиле, а просто, вскочив в попутную маршрутку. Но задуманному не удалось сбыться. Молодого человека задержали. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

"Настоящий экшн происходил вчера на Левом берегу. Около 19 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о грабеже на проспекте Слобожанском. Заявитель рассказал, что неизвестный выхватил мобильный телефон и сел на маршрутное транспортное средство, которое двигалось в попутном направлении", - написали в полиции.

Ограбление в стиле экшн: в Днепре вор убегал от копов на маршрутке (фото)Фото: Вор, убегавший от полиции (facebook.com/dnipropolice)

Полицейские кинулись догонять преступника и обнаружили его в одном из автобусов. Вор решил выпрыгнуть из транспортного средства прямо на ходу, но на выходе его ждали правоохранители. Телефон лежал на полу маршрутки, после этого его вернули законному владельцу.

Как мы ранее писали, на Киевском вокзале ограбили народного депутата. Нардеп пишет, что не написал заявление в полицию, поскольку спешил на поезд в Винницу. Также он отмечает, что так поступает большинство граждан, которые становятся жертвами ограблений на вокзале.

Кстати, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.

 

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