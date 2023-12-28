Оголошено переможців всеукраїнського конкурсу есе "Моя Україна" від Фонду Ахметова

Це рекордна кількість - і кожне есе було уважно прочитано командою фонду і представником Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти»" яка третій рік поспіль долучається до проведення конкурсу. Раніше було оприлюднено список фіналістів, а сьогодні, 28 грудня, ми оголошуємо переможців конкурсу.

Прізвища та імена переможців за посиланням.

Нагадаємо: учні, яких визнано переможцями, отримають планшети, мобільні телефони та смартгодинники. Автори найкращих робіт серед учителів отримають зовнішні накопичувачі. Учителі, які надихнули переможців, що посіли І місце, отримають Power Bank.

"З часу започаткування Конкурсу, а саме з 2021 року, тематика робіт змінювалась. До повномасштабного вторгнення росії в Україну тема конкурсу мала іншу інтерпретацію. Наголошувалося, що війна — це не один день, а десятки і сотні різних днів, пов’язаних з місцевими подіями та подіями в країні загалом, які назавжди змінили життя людей. У роботах 2023 року учасники розповідали, якою бачать Україну майбутнього, ділилися своїми історіями про війну, міркували, у чому сила українського народу", — зазначив Євген Баженков, директор Інституту.

Есе, отримані в рамках конкурсу стануть частиною музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова — найбільшого у світі архіву розповідей мирних мешканців України про життя під час війни, який містить вже понад 90 тисяч історій.

"Війна увійшла в серце кожного українця, спільна біда об’єднала в протистоянні ворожій навалі. Саме тому цей Конкурс важливо проводити у всеукраїнському форматі. Приємно констатувати, що з кожним роком географія конкурсу розширюється і кількість його учасників зростає. Проведення такого конкурсу є надзвичайно важливим для виховання в молодого покоління почуття патріотизму, духовності та єдності. Тож такі конкурси мають розвиватися і охоплювати ширшу аудиторію", — підкреслив Євген Баженков.

Поділіться своєю історією про війну на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.