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Объявлены победители всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина" от Фонда Ахметова

Объявлены победители всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина" от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Почти четыре тысячи творческих работ направили в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова участники всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина".

Об этом говорится в сообщении фонда.

Это рекордное количество – и каждое эссе было внимательно прочитано командой фонда и представителем Государственного научного учреждения «Институт модернизации содержания образования», которое третий год подряд приобщается к проведению конкурса. Ранее был обнародован список финалистов, а сегодня, 28 декабря, мы объявляем победителей конкурса.

Фамилии и имена победителей по ссылке .

Напомним: ученики, признанные победителями, получат планшеты, мобильные телефоны и смартчасы. Авторы лучших работ среди учителей получат внешние накопители. Учителя, вдохновившие победивших занявших I место получат Power Bank.

"Со времени начала Конкурса, а именно с 2021 года, тематика работ менялась. До полномасштабного вторжения россии в Украину тема конкурса имела другую интерпретацию. Отмечалось, что война — это не один день, а десятки и сотни разных дней, связанных с местными событиями и событиями в стране в целом, которые навсегда изменили жизнь людей. В работах 2023 года участники рассказывали, какой видят Украину будущего, делились своими историями о войне, рассуждали, в чем сила украинского народа", - отметил Евгений Баженков, директор Института.

Эссе, полученные в рамках конкурса, станут частью музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - крупнейшего в мире архива рассказов мирных жителей Украины о жизни во время войны, который содержит уже более 90 тысяч историй.

"Война вошла в сердце каждого украинца, общая беда объединила в противостоянии вражескому нашествию. Именно поэтому этот Конкурс важно проводить во всеукраинском формате. Приятно констатировать, что с каждым годом география конкурса расширяется и количество его участников растет. Проведение такого конкурса чрезвычайно важно" для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, духовности и единства. Такие конкурсы должны развиваться и охватывать более широкую аудиторию", — подчеркнул Евгений Баженков.

Поделитесь своей историей о войне на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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