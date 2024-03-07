Оголошено номінантів YUNA-2024. Яка співачка стала тріумфаторкою

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що у мережу "злили" інформацію про нового чоловіка Аліни Гросу і фото з їхнього весілля.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка.