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Оголошено номінантів YUNA-2024. Яка співачка стала тріумфаторкою

Хто може отримати премію (фото: yuna.ua)
Автор: Поліна Іваненко

7 березня стало відомо, хто потрапив в номінацію на премію YUNA-2024. Цього року тріумфаторкою стала відома співачка, яка потрапила одразу в декілька категорій.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), повний список номінантів на премію YUNA оголосили під час прямої трансляції, яка відбувалася на YouTube-каналі YunaAwards.

YUNA-2024 - усі номінанти

Традиційно, премію призначатимуть у декількох категоріях. Цього року головною тріумфаторкою пощастило стати KOLA. 

Окрім цього, ведучі наголосили, що перелік артистів та гуртів, а також платівок та відео, звучить виключно в алфавітному порядку, а не за результатами голосування.

"Найкращий альбом"

  • CHEEV - Noir
  • Джамала - QIRIM
  • Max Barskih - "Зорепад"
  • Артем Пивоваров - "Твої вірші, мої ноти (part 1)"
  • Циферблат - "Перетворення".

Номінанти премії (скріншот)

Найкращий виконавець

  • Max Barskih
  • SHUMEI
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров.

Номінанти на премію у категорії "Найкращий виконавець" (скріншот)

"Найкращий дует/колаборація"

  • KOLA & ADAM - "Зорепади"
  • MamaRika & KOLA - "Люди"
  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA - "Порічка"
  • Океан Ельзи & KOLA - "Коли ми двоє".

 

"Найкраща виконавиця"

  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • Klavdia Petrivna
  • KOLA
  • ZLATA OGNEVICH.

Хто може отримати премію YUNA (скріншот)

"Найкращий відеокліп"

  • DANTES - "Чуєш"
  • Max Barskih - Rich
  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
  • "Антитіла" - "Фортеця Бахмут".

 

"Найкращий поп-гурт"

  • KADNAY
  • Kalush Orchestra
  • KAZKA
  • Latexfauna
  • TVORCHI.

Номінанти на премію (скріншоти)

"Відкриття року"

  • ADAM
  • ENLEO
  • Klavdia Petrivna
  • Максим Бородін
  • Циферблат.

Який артист може стати "відкриттям року" (скріншот)

"Найкращий рок-гурт"

  • KOZAK SYSTEM
  • THE HARDKISS
  • "Антитіла"
  • "Без Обмежень"
  • "Жадан і Собаки".

"Найкраща пісня"

  • Klavdia Petrivna - "Знайди мене"

 

  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"

 

  • YAKTAK & KOLA - "Порічка"

 

  • Антитіла - "Фортеця Бахмут"

 

  • Артем Пивоваров - "Маніфест".

 

Переможців обиратимуть шляхом голосування, яке відбуватиметься протягом березня. А церемонія проходитиме онлайн, втім, коли саме та чи відбудеться вона взагалі - буде вирішено пізніше.

 

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