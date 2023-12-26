Оголошено модель року: хто став найкращою зіркою подіумів 2023 (фото)

Американська фотомодель Анок Яй стала найкращою моделлю 2023 року за версією Models.com.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт порталу.

Оголошено модель 2023 року

26-річна модель опинилася на першому місці після підрахунку голосів від професійного журі, до якого входили відомі фотографи, дизайнери, редактори та стилісти.

Читачі також зробили вибір на користь Яй.

Анок Яй (фото: instagram.com/anokyai)

Відомо, що вона співпрацювала з низкою люксових брендів, таких як Prada і Estée Lauder.

Друге місце, на думку експертів модної індустрії, посіла американська фотомодель Палома Ельсессер.

Палома Ельсессер (фото: instagram.com/palomija)

У свою чергу, інтернет-користувачі віддали свої голоси за американську модель палестинсько-голландського походження Беллу Хадід.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Серед чоловіків лідерами стали Кіт Батлер і Матьє Сімоно, розділивши перше місце у згаданій категорії завдяки голосам фахівців і користувачів мережі.

Матьє Сімоно (фото: instagram.com/mathieu.simoneau​​​​​​​)

Нагадаємо, у грудні 2022 року найкращою моделлю було визнано Беллу Хадід, а друге місце посіла італійська топ-модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо Вікторія Черетті.