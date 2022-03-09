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Изголодавшиеся оккупанты вооружились палками и пошли по дворам воровать кур (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Оголодавшие российские оккупанты скатились до того, что начали воровать кур с украинских дворов.

Кадрами поделился Telegram-канал ЗСУ Війна з окупантами.

"Кацапские оккупанты воруют кур у обычных людей. Это не то, что фашисты, они их давно уже переплюнули, черти", - подписано видео.

На кадрах видно, что трое военных РФ зашли во двор и начали совать птицу в мешки. Один из них даже вооружился палкой и начал "палить" по курам.

Где именно происходило подобное мародерство, доподлинно неизвестно.

Ранее мы писали, что оккупанты выносят еду из сельских магазинов.

Также сообщалось, что в Вознесенске пара пенсионеров выгнала вооруженных российских захватчиков со своего двора.

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