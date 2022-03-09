Зголоднілі окупанти озброїлися палицями і пішли по дворах красти курей (відео)

Зголоднілі російські окупанти скотилися до того, що почали красти курей з українських дворів.
Кадрами поділився Telegram-канал ЗСУ Війна з окупантами.
"Кацапські окупанти крадуть курей у звичайних людей. Це не те, що фашисти, вони їх давно вже переплюнули, чорти", - підписане відео.
На кадрах видно, що троє військових РФ зайшли у двір і почали пхати птицю до мішків. Один з них навіть озброївся палицею і почав гатити по курям.
Де саме відбувалося подібне мародерство, достеменно невідомо.
Раніше ми писали, що окупанти виносять їжу з сільських магазинів.
Також повідомлялося, що у Вознесенську пара пенсіонерів вигнала озброєних російських загарбників зі свого двору.
Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!