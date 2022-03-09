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Зголоднілі окупанти озброїлися палицями і пішли по дворах красти курей (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Зголоднілі російські окупанти скотилися до того, що почали красти курей з українських дворів.

Кадрами поділився Telegram-канал ЗСУ Війна з окупантами.

"Кацапські окупанти крадуть курей у звичайних людей. Це не те, що фашисти, вони їх давно вже переплюнули, чорти", - підписане відео.

На кадрах видно, що троє військових РФ зайшли у двір і почали пхати птицю до мішків. Один з них навіть озброївся палицею і почав гатити по курям.

Де саме відбувалося подібне мародерство, достеменно невідомо.

Раніше ми писали, що окупанти виносять їжу з сільських магазинів.

Також повідомлялося, що у Вознесенську пара пенсіонерів вигнала озброєних російських загарбників зі свого двору.

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