Оголена Кеті Перрі та сяюча Ніколь Кідман: як вдяглися зірки на показ Balenciaga

Кеті Перрі

Співачка здивувала всіх своїм відвертим луком. Жінка зʼявилась у чорній, обʼємній шубі на голе тіло. На ноги зірка обрала чорні порвані колготи, які вона вдягла поверх ботильйонів на високих підборах.

Обличчя Кеті брутально оформлюють чорні масивні окуляри, які чудово контрастують зі стриманою зачіскою артистки.

Кеті Перрі (Скриншот)

Джої Кінг

Зірка кіно зʼявилась із довгим білим волоссям, що ніжно спадає на її плечі. Верхню частину тіла акторки прикрашає сяючий топ, який звабливо відкриває глибоке декольте Джої.

Чорні легінси, що вдягла акторка, є одним цілим із взуттям на шпильці. З аксесуарів дівчина обрала стриманий, шкірний клатч в колір низу образа.

Джої Кінг (Скриншот)

Ніколь Кідман

Також на захід завітала нещодавня іменинниця - Ніколь Кідман. Акторка зʼявилась у стриманому, блискучому образі. Жінка обрала вдягнути чорну сукню по фігурі, полотно якої всипано темними стразами.

Біляве, довге волосся акторки чудово контрастує з кольором плаття, а її обличчя прикрасили вишукані чорні окуляри.

Ніколь Кідман (Скриншот)

Мішель Єо

Володарка премії Оскар - малайзійська акторка Мішель Єо приголомшила папараці елегантним та водночас брутальним стилем. За основу свого образу зірка обрала довгий шкіряний тренч, який мисткиня завʼязала довкола своєї талії. Через декольте акторки ледве-ледве проглядалось чорне мереживо, ймовірно білизняне.

Овал обличчя жінки прекрасно підкреслило темне каре, оформлене мʼякими хвилями. І довершили образ, знову, масивні чорні окуляри.

Мішель Єо (Скриншот)