Оглядовий витяг у Буковелі: як і за скільки можна насолодитися красою Карпат

Оглядовий витяг в Буковелі дає неймовірну можливість насолодитися панорамними краєвидами наших українських Карпат, які неймовірні і взимку, і влітку. Якщо вирішили відправитися подорожувати горами, варто обов'язково скористатися цією послугою.
Дивіться фото і описання нижче в матеріалі Styler.
У літній період для гостей курортного села працює оглядовий витяг №2.
Графік роботи:
Витяги бувають двомісні і чотиримісні - для компаній побільше.
За одну дорослу людину вам треба буде заплатити 250 грн.
Під пільговим квитком мається на увазі 15% знижка, тобто вартість квитка становитиме 190 грн.
Також пропонуються VIP-місяця, вартістю 500 грн.
Якщо ви маєте право на пільговий квиток, варто взяти з собою відповідні документи. Категорії, що мають право на отримання пільги:
Всі фото: bukovel.com
Якщо ви хочете показати краєвид чотирилапому другові, то це вам, на жаль, не вдасться, адже користування витягом з собаками заборонено!
Щоб дізнатися деталі, ви можете скористатися номером гарячої лінії 24/7:
0 800 500 818.
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