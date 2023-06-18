Обзорный подъемник в Буковеле: как и за сколько можно насладиться красотой Карпат

Обзорный подъемник в Буковеле дает невероятную возможность насладиться панорамными видами наших украинских Карпат, которые невероятны и зимой, и летом. Если решили отправиться путешествовать по горам, стоит обязательно воспользоваться этой услугой.
Смотрите фото и описание ниже в материале Styler.
В летний период для гостей курортного села работает обзорный подъемник №2.
График работы:
Подъемники бывают двухместные и четырехместные - для компаний побольше.
За одного взрослого человека вам нужно будет заплатить 250 грн.
Под льготным билетом подразумевается 15% скидка, то есть стоимость билета составит 190 грн.
Также предлагаются VIP-месяцы, стоимостью 500 грн.
Если вы имеете право на льготный билет, следует взять с собой соответствующие документы. Категории, имеющие право на получение льготы:
Все фото: bukovel.com
Если вы хотите показать пейзаж четырехлапому другу, то это вам, к сожалению, не удастся, ведь пользование подъемником с собаками запрещено!
Чтобы узнать детали, вы можете воспользоваться номером горячей линии 24/7:
0 800 500 818.
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