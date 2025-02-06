Огірковий сік: кому треба пити цей супернапій, а кому не можна

Чому огірковий сік корисний?

Огірковий сік - це джерело низки вітамінів і мінералів, зокрема вітаміну C, калію, магнію та антиоксидантів. Він має низьку калорійність, тому є ідеальним для тих, хто хоче схуднути або підтримувати здорову вагу. Крім того, він має зволожувальні властивості завдяки високому вмісту води, що робить його корисним для шкіри.

Ось кілька основних переваг огіркового соку.

Гідратація. Завдяки великій кількості води, огірковий сік ефективно зволожує організм, що допомагає підтримувати баланс рідини, особливо в літній період.

Поліпшення травлення. Огірковий сік має помірну сечогінну дію, що допомагає організму позбутися токсинів і покращити роботу шлунково-кишкового тракту.

Зниження запалень. Завдяки антиоксидантам та вітаміну C, цей сік допомагає боротися з запальними процесами в організмі.

Покращення стану шкіри. Огірковий сік може допомогти в боротьбі з висипаннями, акне та іншими шкірними проблемами завдяки своїм заспокійливим властивостям.

Кому корисний огірковий сік?

Люди, які хочуть покращити травлення

Огірковий сік є чудовим засобом для тих, хто має проблеми з травленням. Він сприяє нормалізації кислотно-лужного балансу в шлунку та покращує перистальтику кишечника. Також сік з огірка допомагає знизити кислотність шлунка і попереджає печію.

Спортсмени та активні люди

Завдяки високому вмісту калію, огірковий сік допомагає відновлювати баланс електролітів після інтенсивних тренувань або фізичних навантажень. Калій підтримує нормальну функцію м’язів і знижує ризик м’язових спазмів.

Люди з підвищеним тиском

Огірковий сік має сечогінну дію, що допомагає знижувати артеріальний тиск. А калій, що міститься у напої, сприяє нормалізації рівня натрію в організмі, що в свою чергу допомагає контролювати гіпертонію.

Ті, хто прагне поліпшити стан шкіри

Огірковий сік володіє антивіковими та зволожувальними властивостями, що робить його ідеальним для догляду за шкірою. Його можна не лише пити, а й використовувати для масок і компресів, щоб зменшити набряки та запалення.

Огірковий сік - дуже корисний, але не всі можуть його пити (фото: Freepik.com)

Кому не можна пити огірковий сік?

Однак огірковий сік підійде не всім. Є категорії людей, для яких цей напій може бути шкідливим або спричинити неприємні наслідки.

Люди з проблемами шлунка

Хоча огірковий сік допомагає знизити кислотність, його пити не рекомендується тим, хто має гастрит або виразку шлунка. Велика кількість соку може подразнити слизову оболонку шлунка і посилити симптоми цих захворювань.

Люди, які страждають на ниркові захворювання

Напій не рекомендується для людей з хронічними проблемами з нирками, такими як нефрит або камені в нирках. Адже зловживання сечогінними продуктами може призвести до серйозних ускладнень.

Алергіки

Незважаючи на те, що алергія на огірки зустрічається рідко, вона все ж може бути. Вона проявляється свербінням у роті, набряками, висипом на шкірі або навіть серйозними симптомами, що вимагають медичної допомоги.

Люди з низьким тиском

Огірковий сік може знизити артеріальний тиск, тому людям з уже низьким тиском слід бути обережними при вживанні цього напою. Це може призвести до запаморочення або навіть до втрати свідомості.

Якщо ви маєте інші хронічні захворювання, обов'язково проконсультуйтесь із лікарем перед введенням цього продукту в свій раціон.

Як правильно готувати і пити огірковий сік?

Огірковий сік краще вживати вранці або вдень. Це оптимальний час для того, щоб почати день з корисного напою, що допоможе розпочати метаболічні процеси, забезпечить організм водою і поживними речовинами.

Важливо! Рекомендується вживати не більше 1 склянки соку на день (250 мл).

Ось кілька порад, як правильно приготувати сік:

вибирайте свіжі огірки середнього розміру, без пошкоджень і жовтих плям

добре промийте огірки під холодною водою, щоб усунути залишки пестицидів та бруду

для приготування соку можна використовувати соковижималку, блендер або навіть тертку (після подрібнення в блендері отриману масу можна відцідити через марлю або дрібне сито, щоб отримати чистий сік)

Якщо ви хочете покращити смак соку, можна додати кілька крапель лимонного соку або трохи м’яти.

Крім того, варто сказати, що огірковий сік можна пити як окремий напій, або змішувати з іншими соками, такими як морквяний або яблучний. Таке поєднання не тільки зробить напій смачнішим і ще більше збагатить його корисними властивостями.

Дієтологи також радять пити сік без додавання цукру або інших підсолоджувачів, щоб зберегти його користь.

Ще одна рекомендація - вживати огірковий сік охолодженим, але не занадто холодним, оскільки дуже низька температура може викликати дискомфорт у шлунку. Сік при кімнатній температурі також зберігає всі свої корисні властивості.