Огуречный сок: кому надо пить этот супернапиток, а кому нельзя

Почему огуречный сок полезен?

Огуречный сок - это источник ряда витаминов и минералов, в том числе витамина C, калия, магния и антиоксидантов. Он имеет низкую калорийность, поэтому является идеальным для тех, кто хочет похудеть или поддерживать здоровый вес. Кроме того, он обладает увлажняющими свойствами благодаря высокому содержанию воды, что делает его полезным для кожи.

Вот несколько основных преимуществ огуречного сока.

Гидратация. Благодаря большому количеству воды, огуречный сок эффективно увлажняет организм, что помогает поддерживать баланс жидкости, особенно в летний период.

Улучшение пищеварения. Огуречный сок обладает умеренным мочегонным действием, что помогает организму избавиться от токсинов и улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Снижение воспалений. Благодаря антиоксидантам и витамину C, этот сок помогает бороться с воспалительными процессами в организме.

Улучшение состояния кожи. Огуречный сок может помочь в борьбе с высыпаниями, акне и другими кожными проблемами благодаря своим успокаивающим свойствам.

Кому полезен огуречный сок?

Люди, которые хотят улучшить пищеварение

Огуречный сок является отличным средством для тех, кто имеет проблемы с пищеварением. Он способствует нормализации кислотно-щелочного баланса в желудке и улучшает перистальтику кишечника. Также сок из огурца помогает снизить кислотность желудка и предупреждает изжогу.

Спортсмены и активные люди

Благодаря высокому содержанию калия, огуречный сок помогает восстанавливать баланс электролитов после интенсивных тренировок или физических нагрузок. Калий поддерживает нормальную функцию мышц и снижает риск мышечных спазмов.

Люди с повышенным давлением

Огуречный сок обладает мочегонным действием, что помогает снижать артериальное давление. А калий, содержащийся в напитке, способствует нормализации уровня натрия в организме, что в свою очередь помогает контролировать гипертонию.

Те, кто стремится улучшить состояние кожи

Огуречный сок обладает антивозрастными и увлажняющими свойствами, что делает его идеальным для ухода за кожей. Его можно не только пить, но и использовать для масок и компрессов, чтобы уменьшить отеки и воспаления.

Огуречный сок - очень полезен, но не все могут его пить (фото: Freepik.com)

Кому нельзя пить огуречный сок?

Однако огуречный сок подойдет не всем. Есть категории людей, для которых этот напиток может быть вредным или вызвать неприятные последствия.

Люди с проблемами желудка

Хотя огуречный сок помогает снизить кислотность, его пить не рекомендуется тем, кто имеет гастрит или язву желудка. Большое количество сока может раздражить слизистую оболочку желудка и усугубить симптомы этих заболеваний.

Люди, страдающие почечными заболеваниями

Напиток не рекомендуется для людей с хроническими проблемами с почками, такими как нефрит или камни в почках. Ведь злоупотребление мочегонными продуктами может привести к серьезным осложнениям.

Аллергики

Несмотря на то, что аллергия на огурцы встречается редко, она все же может быть. Она проявляется зудом во рту, отеками, сыпью на коже или даже серьезными симптомами, требующими медицинской помощи.

Люди с низким давлением

Огуречный сок может снизить артериальное давление, поэтому людям с уже низким давлением следует быть осторожными при употреблении этого напитка. Это может привести к головокружению или даже к потере сознания.

Если вы имеете другие хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед введением этого продукта в свой рацион.

Как правильно готовить и пить огуречный сок?

Огуречный сок лучше употреблять утром или днем. Это оптимальное время для того, чтобы начать день с полезного напитка, который поможет начать метаболические процессы, обеспечит организм водой и питательными веществами.

Важно! Рекомендуется употреблять не более 1 стакана сока в день (250 мл).

Вот несколько советов, как правильно приготовить сок:

выбирайте свежие огурцы среднего размера, без повреждений и желтых пятен

хорошо промойте огурцы под холодной водой, чтобы устранить остатки пестицидов и грязи

для приготовления сока можно использовать соковыжималку, блендер или даже терку (после измельчения в блендере полученную массу можно отцедить через марлю или мелкое сито, чтобы получить чистый сок)

Если вы хотите улучшить вкус сока, можно добавить несколько капель лимонного сока или немного мяты.

Кроме того, стоит сказать, что огуречный сок можно пить как отдельный напиток, или смешивать с другими соками, такими как морковный или яблочный. Такое сочетание не только сделает напиток вкуснее и еще больше обогатит его полезными свойствами.

Диетологи также советуют пить сок без добавления сахара или других подсластителей, чтобы сохранить его пользу.

Еще одна рекомендация - употреблять огуречный сок охлажденным, но не слишком холодным, поскольку слишком низкая температура может вызвать дискомфорт в желудке. Сок при комнатной температуре также сохраняет все свои полезные свойства.