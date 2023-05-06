Огірки ростимуть мов шалені після добрива з продуктового за 10 гривень

На добриво для городу не обов'язково витрачати багато грошей у спецмагазинах, адже все, що треба для гарного росту огірків, баклажанів, троянд та інших рослин, ви можете знайти в продуктовому магазині гривень за десять.

Як приготувати поживну суміш для городини - в матеріалі Styler далі.

Купіть звичайні дріжджі

Цей народний спосіб допоможе виростити якісний врожай огірків, і не тільки. Але підходить це підживлення не всім культурам.

Відмінно підійде дріжджове підживлення для огірків та троянд. Завдяки розчину рослини розвиватимуться швидше.

Як приготувати суміш

Щоб приготувати поживну суміш, на 1 л води використовують 50 г живих дріжджів. Розчин залишають у теплому місці на 2-3 дні, а потім доводять загальний об'єм до 5 л.

Отриманим розчином огірки та троянди поливають під корінь.

Протипоказання

Таке добриво слід вносити лише на початку вегетації - після висадки розсади огірків у відкритий грунт або теплицю, а троянди - коли вони прокидаються від зимового сну і починають розпускатися.

Але пам'ятайте, що це добриво не підходить помідорам, картоплі, цибулі. Крім огірків та троянд дріжджовим розчином підгодовують різні кущі та баклажани.

Не всі вірять в силу дріжджів

За деякими даними, дріжджі лише стимулюють зростання бактерій, але на урожай ніяк не впливають. Цей народний спосіб часто критикують, тому довіряти йому чи ні - справа вашого особистого досвіду.

Кажуть, що такий природний компонент можна використовувати тільки разом з золою або якими-небудь органічними речовинами.