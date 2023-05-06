Огірки ростимуть мов шалені після добрива з продуктового за 10 гривень
На добриво для городу не обов'язково витрачати багато грошей у спецмагазинах, адже все, що треба для гарного росту огірків, баклажанів, троянд та інших рослин, ви можете знайти в продуктовому магазині гривень за десять.
Як приготувати поживну суміш для городини - в матеріалі Styler далі.
Купіть звичайні дріжджі
Цей народний спосіб допоможе виростити якісний врожай огірків, і не тільки. Але підходить це підживлення не всім культурам.
Відмінно підійде дріжджове підживлення для огірків та троянд. Завдяки розчину рослини розвиватимуться швидше.
Як приготувати суміш
Щоб приготувати поживну суміш, на 1 л води використовують 50 г живих дріжджів. Розчин залишають у теплому місці на 2-3 дні, а потім доводять загальний об'єм до 5 л.
Отриманим розчином огірки та троянди поливають під корінь.
Протипоказання
Таке добриво слід вносити лише на початку вегетації - після висадки розсади огірків у відкритий грунт або теплицю, а троянди - коли вони прокидаються від зимового сну і починають розпускатися.
Але пам'ятайте, що це добриво не підходить помідорам, картоплі, цибулі. Крім огірків та троянд дріжджовим розчином підгодовують різні кущі та баклажани.
Не всі вірять в силу дріжджів
За деякими даними, дріжджі лише стимулюють зростання бактерій, але на урожай ніяк не впливають. Цей народний спосіб часто критикують, тому довіряти йому чи ні - справа вашого особистого досвіду.
Кажуть, що такий природний компонент можна використовувати тільки разом з золою або якими-небудь органічними речовинами.
Раніше ми писали, в який день варто сіяти огірки у відкритий ґрунт.
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