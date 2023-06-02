Оформлення документів і відмова від допомоги. Що потрібно зробити перед поверненням в Україну з-за кордону

Анулюйте статус тимчасового захисту

Щоб здійснити цю процедуру, зверніться до державного органу, який надав вам документ про статус. Звісно, залежно від країни вашого перебування процедура може відрізнятися, тому дізнавайтеся про це індивідуально.

Якщо згодом з певних причин вам знову знадобиться отримати статус тимчасового захисту, ви зможете вільно його отримати.

Скасуйте отримання грошової допомоги

Для цього зверніться до установи, яка надавала вам фінансову підтримку, та подайте запит на її скасування. Якщо ви отримували кілька видів грошової допомоги, потрібно звернутися до кожного закладу, що її надавав.

Скасувати отримання виплат важливо для того, щоб це не розцінювалося як зловживання чи неправомірний вчинок щодо країни, яка надала тимчасовий захист.

А якщо ви знову отримаєте тимчасовий захист за кордоном, то зможете подати запит на грошову допомогу.

Повернувшись в Україну, вам не потрібно декларувати грошову допомогу, яку ви отримували в іншій країні.

Перед поверненням в Україну важливо закрити питання з документами та податками (фото: Getty Images)

Сплатіть податки

Якщо з моменту отримання статусу тимчасового захисту пройшло пів року, ви зобов'язані сплачувати податки в країні свого перебування. Переконайтеся, що боргу немає, тому що закрити його з України може бути дуже складно.

Якщо ж за кордоном ви працювали, тоді вам необхідно отримати довідку про суму сплачених податків і зборів, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зверніться до посольства чи консульства України, щоб легалізувати її.

Як повернути дитину на навчання в Україні

Якщо ви не забирали документи з української школи, дитина повертається до того навчального закладу, у якому була до війни. При цьому форму навчання ви можете обрати самостійно, якщо у вашому закладі є така опція.

Якщо ваша школа в Україні не працює, зруйнована або розташована на тимчасово окупованій території, ви можете віддати дитину до будь-якої іншої.

Якщо ви забирали документи з української школи, для повернення вам потрібно написати заяву на зарахування. При цьому додайте довідку про те, що дитина відвідувала іноземну школу та здобувала необхідні знання для переходу в наступний клас.