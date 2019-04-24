Оформление паспортов в Украине: жителям страны приготовили неприятный сюрприз

Украинцам придется заплатить больше за оформление украинских паспортов, а также за оформление заграничных паспортов. Кабинет министров Украины одобрил повышение цен на заседании в среду.

Изначально в проекте постановления о повышении цен на услуги Государственной миграционной службы предлагалось сделать это с 1 мая 2019 года, но дату повышения все-таки перенесли на 1 июля 2019 года.

Теперь украинцам придется заплатить за оформление украинского паспорта, в том числе украденного или утерянного почти в два раз больше:

Не позже, чем через 20 рабочих дней – 126 гривен (до 1 июля – 87 гривен);

Не позже, чем через 10 рабочих дней – 252 гривен (до 1 июля – 174 гривны);

Оформление первого паспорта для граждан Украины, которые достигли 14 и 16 лет – бесплатное.

В Украине изменятся расценки на паспорта (asn.in.ua)

Вырастут также расценки и на оформление заграничных паспортов, в том числе и вместо украденного или утерянного:

Не позже, чем через 20 рабочих дней – 352 гривны (до 1 июля – 253 гривны);

Не позже, чем через 7 рабочих дней – 704 гривны (до 1 июля – 506 гривен);

Не позже, чем через 3 рабочих дня – 704 гривны (до 1 июля – 506 гривен);

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве полностью откажутся от жетонов в метро.

А также рассказывали о том, что эксперт рассказал о том, что после выборов украинцев ожидает изменение цен на газ.