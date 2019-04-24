Оформлення паспортів в Україні: жителям країни приготували неприємний сюрприз

Українцям доведеться заплатити більше за оформлення українських паспортів, а також за оформлення закордонних паспортів. Кабінет міністрів України схвалив підвищення цін на засіданні в середу.

Спочатку в проекті постанови про підвищення цін на послуги Державної міграційної служби пропонувалося зробити це з 1 травня 2019 року, але дату підвищення все ж таки перенесли на 1 липня 2019 року.

Тепер українцям доведеться заплатити за оформлення українського паспорта, в тому числі викраденого або втраченого майже в два рази більше:

Не пізніше, ніж через 20 робочих днів – 126 гривень (до 1 липня – 87 гривень);

Не пізніше, ніж через 10 робочих днів – 252 гривень (до 1 липня – 174 гривні);

Оформлення першого паспорта для громадян України, які досягли 14 і 16 років – безкоштовне.

В Україні зміняться розцінки на паспорти (asn.in.ua)

Зростуть також розцінки і на оформлення закордонних паспортів, в тому числі і замість викраденого або втраченого:

Не пізніше, ніж через 20 робочих днів – 352 гривні (до 1 липня – 253 гривні);

Не пізніше, ніж через 7 робочих днів – 704 гривні (до 1 липня – 506 гривень);

Не пізніше, ніж через 3 робочих дні – 704 гривні (до 1 липня – 506 гривень);

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві повністю відмовляться від жетонів у метро.

А також розповідали про те, що експерт розповів про те, що після виборів українців чекає зміна цін на газ.