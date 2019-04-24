Оформление паспортов в Украине: жителям страны приготовили неприятный сюрприз

Оформить паспорт в Украине станет дороже с 1 июля
Украинцам придется заплатить больше за оформление украинских паспортов, а также за оформление заграничных паспортов. Кабинет министров Украины одобрил повышение цен на заседании в среду.
Изначально в проекте постановления о повышении цен на услуги Государственной миграционной службы предлагалось сделать это с 1 мая 2019 года, но дату повышения все-таки перенесли на 1 июля 2019 года.
Теперь украинцам придется заплатить за оформление украинского паспорта, в том числе украденного или утерянного почти в два раз больше:
Оформление первого паспорта для граждан Украины, которые достигли 14 и 16 лет – бесплатное.
В Украине изменятся расценки на паспорта (asn.in.ua)
Вырастут также расценки и на оформление заграничных паспортов, в том числе и вместо украденного или утерянного:
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве полностью откажутся от жетонов в метро.
А также рассказывали о том, что эксперт рассказал о том, что после выборов украинцев ожидает изменение цен на газ.