ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оформлення паспортів в Україні: жителям країни приготували неприємний сюрприз

STYLERЖиття    24.04.2019 - 17:22
Оформлення паспортів в Україні: жителям країни приготували неприємний сюрприз
В Україні зростуть ціни на оформлення паспортів (Колаж РБК-Україна)

Оформити паспорт в Україні стане дорожче з 1 липня

Українцям доведеться заплатити більше за оформлення українських паспортів, а також за оформлення закордонних паспортів. Кабінет міністрів України схвалив підвищення цін на засіданні в середу.

Спочатку в проекті постанови про підвищення цін на послуги Державної міграційної служби пропонувалося зробити це з 1 травня 2019 року, але дату підвищення все ж таки перенесли на 1 липня 2019 року.

Тепер українцям доведеться заплатити за оформлення українського паспорта, в тому числі викраденого або втраченого майже в два рази більше:

  • Не пізніше, ніж через 20 робочих днів – 126 гривень (до 1 липня – 87 гривень);
  • Не пізніше, ніж через 10 робочих днів – 252 гривень (до 1 липня – 174 гривні);

Оформлення першого паспорта для громадян України, які досягли 14 і 16 років – безкоштовне.

Оформлення паспортів в Україні: жителям країни приготували неприємний сюрприз

В Україні зміняться розцінки на паспорти (asn.in.ua)

Зростуть також розцінки і на оформлення закордонних паспортів, в тому числі і замість викраденого або втраченого:

  • Не пізніше, ніж через 20 робочих днів – 352 гривні (до 1 липня – 253 гривні);
  • Не пізніше, ніж через 7 робочих днів – 704 гривні (до 1 липня – 506 гривень);
  • Не пізніше, ніж через 3 робочих дні – 704 гривні (до 1 липня – 506 гривень);

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві повністю відмовляться від жетонів у метро.

А також розповідали про те, що експерт розповів про те, що після виборів українців чекає зміна цін на газ.

Рання полуниця з'явилася в Україні: скільки коштує ягода Ціна злетить до небес: в Україні може подорожчати популярний продукт
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ГМСпаспортцены
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся