Оформлення паспортів в Україні: жителям країни приготували неприємний сюрприз

Оформити паспорт в Україні стане дорожче з 1 липня
Українцям доведеться заплатити більше за оформлення українських паспортів, а також за оформлення закордонних паспортів. Кабінет міністрів України схвалив підвищення цін на засіданні в середу.
Спочатку в проекті постанови про підвищення цін на послуги Державної міграційної служби пропонувалося зробити це з 1 травня 2019 року, але дату підвищення все ж таки перенесли на 1 липня 2019 року.
Тепер українцям доведеться заплатити за оформлення українського паспорта, в тому числі викраденого або втраченого майже в два рази більше:
Оформлення першого паспорта для громадян України, які досягли 14 і 16 років – безкоштовне.
В Україні зміняться розцінки на паспорти (asn.in.ua)
Зростуть також розцінки і на оформлення закордонних паспортів, в тому числі і замість викраденого або втраченого:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві повністю відмовляться від жетонів у метро.
А також розповідали про те, що експерт розповів про те, що після виборів українців чекає зміна цін на газ.