Как оформить пособие по безработице не выходя из дома: пошаговая инструкция

Украинцы могут оформить пособие по безработице не выходя из дома. Это можно сделать онлайн с помощью приложения "Дия".
Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler.
Пошаговая инструкция для заявки на помощь:
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете с помощью электронной подписи на Портале "Дия" по ссылке: https://diia.gov.ua/
Проверьте корректность личных данных в профиле пользователя, актуализируйте их при необходимости.
Заполните заявление, отвечая на вопросы в анкете.
Выберите удобный центр занятости.
Введите номер социального (банковского) счета и выберите периодичность получения выплат. Если такого счета нет, при заполнении заявления его можно не указывать. Однако в течение 10 рабочих дней после назначения выплат необходимо открыть такой счет и отправить его реквизиты на электронную почту Центра занятости, в который подавалось заявление.
Загрузите необходимые документы: паспорт, документ о последнем виде занятости, документы об образовании и тому подобное.
Проверьте сформированные заявления о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице и подпишите их электронной подписью.
Как оформить помощь в центре занятости, контакты учреждений - читайте по ссылке здесь.