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Оформление электронных больничных по новым правилам: нужно ли идти к врачу

Автор: Анна Шиканова

В Украине продолжается переход на электронные листки нетрудоспособности. Теперь их необязательно оформлять в бумажном виде, так как будут использоваться электронные больничные.

Однако при оформлении электронного больничного есть нюансы. Об этом рассказали в НСЗУ.

Для того чтобы врач оформил электронный листок нетрудоспособности, пациенту нужно лично прийти на прием.

Врач осмотрит пациента, определит, нужно ли его отправлять на дополнительные обследования или на консультации к профильным специалистам. Или же сам назначит необходимое лечение.

Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение про временную нетрудоспособность.

Переход на электронные больничные означает, что теперь пациенту не нужно будет собирать подписи на бумажном бланке и носить его по кабинетам. Больничный будет автоматически отправляться в реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда.

Обмен необходимой информацией будет теперь происходить автоматически.

А пациент в это время будет заниматься своим лечением. Но посещать своего лечащего врача для этого будет необходимо.

Стоит отметить, что переход в Украине на электронные больничные был запланирован на 1 сентября 2021 года. Однако запуск отстрочили до 1 октября, так как не все врачи освоили новую систему.

С 1 сентября электронные больничные начали выдавать в 2 тысячах медицинских учреждений Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали механизм получения электронного больничного.

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Министерство здравоохранения УкраиныНСЗУ