Как получить электронный больничный: Минздрав объяснил механизм
В Украине продолжается переход от бумажного больничного к электронному формату. В связи с чем, Министерство здравоохранения опубликовало разъяснение, в котором описан механизм получения документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.
Отмечено, что украинцам больше не придется нести на работу бумажный листок нетрудоспособности. Все будет осуществляться автоматически.
По информации ведомства, для получения электронного больничного установлен такой алгоритм:
- пациент должен обратиться к врачу, который внесет электронное медицинское заключение в базу здравоохранения;
- врач заверяет этот документ своей электронной подписью;
- больничный автоматически отправляется в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда.
После чего пациент может увидеть свой больничный через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
В ведомстве добавляют, что документ будет содержать только медицинскую информацию и никакой административной.
Напомним, что медицинские учреждения Украины должны полностью перейти на электронные больничные с 1 сентября 2021, а до 31 августа будет работать переходная модель внедрения.