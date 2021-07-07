Как получить электронный больничный: Минздрав объяснил механизм

В Украине продолжается переход от бумажного больничного к электронному формату. В связи с чем, Министерство здравоохранения опубликовало разъяснение, в котором описан механизм получения документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.

Отмечено, что украинцам больше не придется нести на работу бумажный листок нетрудоспособности. Все будет осуществляться автоматически.

По информации ведомства, для получения электронного больничного установлен такой алгоритм:

пациент должен обратиться к врачу, который внесет электронное медицинское заключение в базу здравоохранения; врач заверяет этот документ своей электронной подписью; больничный автоматически отправляется в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда.

После чего пациент может увидеть свой больничный через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

В ведомстве добавляют, что документ будет содержать только медицинскую информацию и никакой административной.