Офіційне "полювання". В Україні стартує акція для боротьби з наркотиками

"Я не маю стосунку до політики чи влади як такої. Я, до речі, раніше розповідав про свій бізнес, він зосереджений суто в IT сфері. Це мережа компаній у різних країнах. Ми займаємося лідогенерацією - якщо простою мовою, залученням клієнтів для наших клієнтів. Залучаємо трафік на найрізноманітніші сайти, в основному - ставки та казино. Також ми займаємося арбітражем трафіку - для маленьких компаній з лідогенерації ми працюємо "фільтром" - перепродуємо для клієнтів згенерований ними трафік. Ну і так далі", - розповів Левченко.

За його словами, фінансувати акцію готовий стільки, скільки знадобиться. І доти, доки не збільшаться хоча б удвічі показники Департаменту боротьби з наркотиками.

"Не буду кривити душею, роблю це і для країни, і для себе. Мені набридло слухати, що я маю стосунок до сфери наркоторгівлі. Цією акцією я хочу показати, що готовий не просто спростувати цю маячню, а й викорінити цю чуму. І так, я готовий застосовувати такі радикальні та дороговартісні заходи - як акція "спіймай баригу" - розповів Левченко.

Акція стартує вже першого травня.Тисячу доларів отримає той, завдяки кому вдасться зловити закладника або торговця, у якого поліція виявить у нього наркотики "в особливо великих розмірах".

Що меншою виявиться вилучена вага, то меншими будуть виплати. Наступна сходинка - п’ятсот доларів і за ще дрібнішу вагу - двісті доларів. Таблицю того, що за законом вважається "великими" та "особливо великими" розмірами Левченко вже розмістив на сайті.

Гроші виплачуватимуть у гривнях, за курсом НБУ на момент затримання. Для цього будь-кому достатньо прийти в найближчий відділ поліції та написати заяву на закладника або торговця, якого він виявив. Штат юристів буде чітко перевіряти всю інформацію.

Організаторам акції після цього потрібно надати копію заяви, відеозапис моменту її написання в поліції, витяг з ЄРДР про порушення кримінального провадження.

Щойно закладника візьмуть, розповідає Левченко, учасник одразу отримає гроші від фонду.

Окремі умови для тих, хто готовий здати лабораторію з виробництва наркотиків. Під прицілом організаторів "Спіймай баригу" - великі лабораторії, які виробляють від десяти та більше кілограм заборонених речовин.

В інтерв’ю меценат обіцяє десять тисяч доларів за лабораторію, яка виготовляє від десяти до тридцяти кілограмів наркотиків. За об’єми від тридцяти та вище кілограм - платитимуть двадцять п’ять тисяч доларів.

При цьому, сам Левченко впевнений: його досвід та ідеї можуть насправді не тільки допомогти в боротьбі з розповсюдженням небезпечних препаратів, а й насправді звести торгівлю до мінімуму.

"Упевнений, що чиновники й керівництво Нацполіції, ДБН помітять нашу акцію і зрозуміють, що тут немає ніякого ні шахрайства, ні шахрайства. Хотілося б, щоб вони почали з нами співпрацювати. У мене є конкретні ідеї, якщо їх реалізувати в комплекс, з нашою акцією, з роботою поліції, то за досить короткий час можна було б якщо не викорінити повністю, то завдати серйозного удару і по торгівлі, і по виробництву. Це можливо, я знаю, як це зробити", - сказав він.