Офис в Харькове атаковали сотни животных, пока работники были в отпуске (видео)

В Харькове поселилась колония летучих мышей в одном из офисов. Когда работники вышли из отпуска, они были шокированы. Сотня животных оккупировала помещение, а выселять их пришлось при помощи специалистов.

Рукокрылые летали по комнате, сидели на шторе, говорится в сюжете ТСН.

Волонтеры приехали, чтобы забрать мышек и перенести их в природную среду обитания. В средину семейство рукокрылых попало через открытое окно, которое работники оставили проветривать. В помещение они попали, но вот выбраться не смогли.

В офисе насчитали более сотни летучих мышей: рыжих вечерниц и поздних кожанов. К сожалению, шесть животных погибло, видимо от истощения.

А вот в одном из медучереждений оказались в ловушке почти полтысячи летучих мышей. Выжило лишь девять. В центре реабилитации рукокрылых живет около 70 животных, которых нельзя отпускать из-за разного рода травм.

Специалисты советуют закрывать окна квартир, если вы надолго покидаете помещение, чтобы оно не стало пристанищем животных.

В Харькове офис атаковали летучие мыши (видео: YouTube/ТСН)

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