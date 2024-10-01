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Одягати, вдягати чи надівати: коли українською у цих словах ми робимо помилки

Вівторок 01 жовтня 2024 08:05
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Одягати, вдягати чи надівати: коли українською у цих словах ми робимо помилки Коли в українській мові правильно казати "вдягати", "одягати" та "надівати" (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Вдягати, одягати чи надівати - усі три слова регулярно вживають у розмовній мові українці. Але часто ці слова використовують з помилками, тому що люди не знають деякі тонкощі значення слів.

Коли та як ми робимо помилки у цих словах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

У російській мові різниця між слова "надеть" та "одеть" дуже велика. Але й в українській мові слова "вдягнути", "одягнути" та "надіти" використовуються у різних ситуаціях.

"На відміну від російської мови в українській для цих слів існують свої правила. Якщо у росіян "надеть" можна тільки щось, а "одеть" - когось, то у нас слово "одягати" має кілька значень. Одне з них - забезпечувати когось одягом", - пояснює Олександр Авраменко.

В українській мові "одягають" одежу. Одежа, одежина - наші давні українські слова. Тож одягають сукну, сорочку, спідницю, пальто, штани, плащ.

А "надівають" різні аксесуари та прикраси. Наприклад: шапку, рукавички, намисто, сережки, окуляри. Ще "надівають" наручники. Тобто, це слово використовуємо тільки у певних випадках.

В українській мові також є слово "вдягати" ("удягати") - воно має таке саме значення, що й "одягати".

"Таким чином виходить, що якщо в російській мові, наприклад, не можна сказати "одеть платье", то в українській мові навпаки правильно - "одягти сукню", - підкреслює мовознавець.

Раніше ми писали про те, які російські слова ми часто плутаємо з українськими.

А ще розповідали про те, як правильно називати птаха - лелека, бузько або чорногуз.

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