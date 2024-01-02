Одразу 5 астероїдів наближаються до Землі. NASA оцінило загрози для нашої планети

Протягом наступного тижня до Землі наблизяться одразу 5 астероїдів. Один із них завбільшки з два футбольних поля. Астрономи уже пояснили, чи становлять вони реальну загрозу нашій планеті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Лабораторії реактивного руху NASA.
Вчені NASA наголошують, що жоден із цих астероїдів не має впасти на Землю. Втім, космос - це непередбачуване місце, тому астрономи постійно відстежують траєкторії цих небесних тіл.
Опис астероїдів та візуалізація їхніх розмірів (скриншот)
Потенційно небезпечними для нашої планети вважаються астероїди, які підлітають ближче, ніж на 7,5 млн км, а їхній розмір перевищує 150 метрів.
Учені з Лабораторії реактивного руху NASA за допомогою спеціальних детекторів постійно відстежують рух небесних тіл на околицях нашої планети, щоб вчасно виявити астероїди, які наближаються до Землі.
Астрономи на основі спостережень прогнозують, чи становлять астероїди загрозу для Землі. За підрахунками фахівців, якщо камінь діаметром у кілька десятків метрів впаде на нашу планету, то завдасть значних руйнувань. А небесні тіла, розміром понад 1 км, можуть спричинити катастрофу планетарного масштабу.
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