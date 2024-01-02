Одразу 5 астероїдів наближаються до Землі. NASA оцінило загрози для нашої планети

Які астероїди наближаються до Землі

1 січня астрономи виявили новий астероїд і назвали його 2024 АА. Він завбільшки 11 метрів і ввечері 2 січня наблизиться до Землі на відстань 610 тисяч км. Для порівняння, це майже вдвічі далі, ніж розташований Місяць

також до Землі мчить астероїд 2023 YR, розмір якого 37 метрів. Він пройде повз нашу планету також 2 січня, але на відстані 1 730 000 км

3 січня повз пролетить астероїд 2019 КК5, діаметром 94 метри. Його відстань до Землі становитиме 4 070 000 км

6 січня на відстань 2 310 000 км підлетить астероїд 2024 АС. Він має 26 метрів

8 січня до Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд 2002 AY1. Він завбільшки зо два футбольних поля - 219 метрів, але відстань до нього становитиме 5 800 000 км

Вчені NASA наголошують, що жоден із цих астероїдів не має впасти на Землю. Втім, космос - це непередбачуване місце, тому астрономи постійно відстежують траєкторії цих небесних тіл.

Опис астероїдів та візуалізація їхніх розмірів (скриншот)

Які астероїди вважаються небезпечними

Потенційно небезпечними для нашої планети вважаються астероїди, які підлітають ближче, ніж на 7,5 млн км, а їхній розмір перевищує 150 метрів.

Учені з Лабораторії реактивного руху NASA за допомогою спеціальних детекторів постійно відстежують рух небесних тіл на околицях нашої планети, щоб вчасно виявити астероїди, які наближаються до Землі.

Астрономи на основі спостережень прогнозують, чи становлять астероїди загрозу для Землі. За підрахунками фахівців, якщо камінь діаметром у кілька десятків метрів впаде на нашу планету, то завдасть значних руйнувань. А небесні тіла, розміром понад 1 км, можуть спричинити катастрофу планетарного масштабу.