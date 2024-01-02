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Сразу 5 астероидов приближаются к Земле. NASA оценило угрозы для нашей планеты

К Земле приближаются 5 астероидов (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

На следующей неделе к Земле приблизятся сразу 5 астероидов. Один из них - величиной как два футбольных поля. Астрономы уже объяснили, представляют ли они реальную угрозу нашей планете.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Лаборатории реактивного движения NASA.

Какие астероиды приближаются к Земле

  • 1 января астрономы обнаружили новый астероид и назвали его 2024 год АА. Он размером 11 метров и вечером 2 января приблизится к Земле на расстояние 610 тысяч км. Для сравнения, это почти вдвое дальше, чем расположена Луна
  • также к Земле мчится астероид 2023 YR, размер которого 37 метров. Он пройдет мимо нашей планеты также 2 января, но на расстоянии 1 730 000 км
  • 3 января мимо пролетит астероид 2019 УК5, диаметром 94 метра. Его расстояние до Земли составит 4 070 000 км
  • 6 января на расстояние 2 310 000 км подлетит астероид 2024 года АС. Он имеет 26 метров
  • 8 января к Земле приблизится потенциально опасный астероид 2002 года AY1. Он размером как два футбольных поля - 219 метров, но расстояние до него составит 5 800 000 км

Ученые NASA отмечают, что ни один из этих астероидов не должен упасть на Землю. Однако, космос - это непредсказуемое место, поэтому астрономы постоянно отслеживают траектории этих небесных тел.

Описание астероидов и визуализация их размеров (скриншот)

Какие астероиды считаются опасными

Потенциально опасными для нашей планеты считаются астероиды, подлетающие ближе чем на 7,5 млн км, а их размер превышает 150 метров.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA с помощью специальных детекторов постоянно отслеживают движение небесных тел на окраинах нашей планеты, чтобы вовремя обнаружить приближающиеся к Земле астероиды.

Астрономы на основе наблюдений прогнозируют, представляют ли астероиды угрозу Земле. По подсчетам специалистов, если камень диаметром в несколько десятков метров упадет на нашу планету, то нанесет значительные разрушения. А небесные тела, размером более 1 км, могут повлечь за собой катастрофу планетарного масштаба.

Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили странную аномалию на обратной стороне Луны.

Читайте также о том, что ученые спрогнозировали гибель нашей планеты - вот какими будут ее "последние дни".

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