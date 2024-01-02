Сразу 5 астероидов приближаются к Земле. NASA оценило угрозы для нашей планеты

На следующей неделе к Земле приблизятся сразу 5 астероидов. Один из них - величиной как два футбольных поля. Астрономы уже объяснили, представляют ли они реальную угрозу нашей планете.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Лаборатории реактивного движения NASA.
Ученые NASA отмечают, что ни один из этих астероидов не должен упасть на Землю. Однако, космос - это непредсказуемое место, поэтому астрономы постоянно отслеживают траектории этих небесных тел.
Описание астероидов и визуализация их размеров (скриншот)
Потенциально опасными для нашей планеты считаются астероиды, подлетающие ближе чем на 7,5 млн км, а их размер превышает 150 метров.
Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA с помощью специальных детекторов постоянно отслеживают движение небесных тел на окраинах нашей планеты, чтобы вовремя обнаружить приближающиеся к Земле астероиды.
Астрономы на основе наблюдений прогнозируют, представляют ли астероиды угрозу Земле. По подсчетам специалистов, если камень диаметром в несколько десятков метров упадет на нашу планету, то нанесет значительные разрушения. А небесные тела, размером более 1 км, могут повлечь за собой катастрофу планетарного масштаба.
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