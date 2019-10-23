Обман и бездетность: всплыли детали о похитительнице ребенка под Киевом

Женщина-похитительница не могла иметь детей (Коллаж РБК-Украина)

Женщина, которая украла малыша в Коцюбинском, во всем созналась и рассказала, зачем это сделала

Похищенного под Киевом четырехмесячного ребенка нашли целым и невредимым. Малыш Денис чувствует себя хорошо и ему ничего не угрожает. Полиция оперативно вышла на следы женщины, которая украла ребенка у родной матери. Она вошла в доверие к 19-летней маме малыша и обманом увезла грудничка с собой. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Как оказалось, похитительница не может иметь детей. Похищенного ребенка она привезла домой и думала воспитывать его, как собственного. Также она планировала обмануть мужа, что родила малыша и это их ребенок. Ее супруг временно находится в другой стране.

"На такой отчаянный и жестокий шаг женщина решилась после очередного выкидыша. Полиции понадобилось пять часов, чтобы найти ребенка и задержать похитительницу", - сказано в сообщении.

Малыша вернули маме (пресс-служба полиции)

Напомним, похищение младенца 2019 года рождения произошло 23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинское. Неизвестная женщина втерлась в доверие к маме ребенка, а через некоторое время схватила малыша и увезла его на авто, которое за несколько часов было задержано полицейскими в столице.

Похитительница познакомилась с мамой ребенка в группе помощи малообеспеченным семьям в Viber. Под предлогом оказания материальной помощи, преступница приехала к семье в гости, а потом украла грудничка.