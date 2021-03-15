В одной из украинских областей дети досрочно ушли на каникулы

Отмечается, что в последнее время ученики старших классов в Житомире учились дистанционно, а дети из младших классов ходили в школу. Решения о том, как дальше будут учиться дети - будут принимать после каникул.

В Виннице ученики сегодня возвращаются к урокам после досрочных каникул. Заниматься они будут также дистанционно. Следует заметить, что Винницкая область хотя до сих пор и находится в "оранжевой" зоне, но является одним из лидеров по приросту больных.

В Одессе ученики старших классов с сегодняшнего дня будут учиться дома, младшие классы пока ходят в учебное заведение.

В Житомире дети ушли раньше на каникулы

К слову, со вторника, 16 марта, во Львове могут перевести на дистанционную форму обучения школьников 5-11 классов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Соответствующее предложение внес мэр Андрей Садовый.