В одній з українських областей діти достроково пішли на канікули

Відзначається, що останнім часом учні старших класів у Житомирі навчалися дистанційно, а діти з молодших класів ходили в школу. Рішення про те, як далі будуть навчатися діти - будуть приймати після канікул.

У Вінниці учні сьогодні повертаються до уроків після дострокових канікул. Займатися вони будуть також дистанційно. Слід зауважити, що Вінницька область хоча дотепер і знаходиться в "помаранчевій" зоні, але є одним з лідерів по приросту хворих.

В Одесі учні старших класів віднині будуть навчатися вдома, молодші класи поки ходять в навчальний заклад.

У Житомирі діти пішли на канікули

До речі, з вівторка, 16 березня, у Львові можуть перевести на дистанційну форму навчання школярів 5-11 класів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Відповідну пропозицію вніс мер Андрій Садовий.