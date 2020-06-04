В одной из областей Украины вспыхнула острая инфекция

В Черновицкой области вспыхнула опасная инфекция и это не коронавирус. В этом году заболевание коклюшем среди местных жителей в 13 раз больше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба областной государственной администрации, только за 4 месяца 2020 года зарегистрировали уже 79 случаев этого заболевания, а в прошлом году за аналогичный период их было всего шесть.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук сообщила, что такое огромное увеличение случаев заболевания связано с тем, что родители отказываются делать детям прививки от коклюша.

В некоторых районах всего 10% вакцинированных детей, в других 24%. Прививку от коклюша малышам делают в первый год жизни, всего в это время нужно сделать четыре дозы вакцины.

"В марте в области приостановили плановую вакцинацию из-за эпидемии коронавируса. Но в апреле ее возобновили, потому родителям стоит обратиться к педиатрам или семейным врачам относительно прививок. Все вакцины в области есть", - сказала Мария Полищук.

Отметим, что в последнее время в Украине увеличилось количество "антипрививочников" - людей, которые выступают против вакцинации.

Коклюш - это инфекционное заболевание, вызванное коклюшной палочкой Борде-Жангу, при котором поражаются органы дыхательной системы. Патологический процесс сопровождается надрывным приступообразным непродуктивным кашлем, в конце которого может случаться рвота.

Как мы ранее писали, Уляна Супрун рассказала о вакцинации и объяснила, какую угрозу несет отказ от нее.