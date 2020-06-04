Нарушение прав человека? Супрун ответила противникам вакцинации

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала о вакцинации и объяснила, какую угрозу несет отказ от нее

Уляна Супрун высказалась о вакцинации и настоятельно рекомендовала защитить при помощи прививок не только свой организм, но и позаботиться таким образом о здоровье общества.

Бывший руководитель Минздрава Украины также ответила на критику вакцинации в контексте "свободы личного выбора" и объяснила, что в данном случае подобный довод несостоятелен. Об этом Супрун написала в своем Facebook.

"Одним из аргументов противников вакцин является утверждение, что требование вакцинироваться является нарушением прав человека, дискриминацией или нарушением Конституции Украины. Мол, каждый имеет выбор делать то, что пожелает, в частности, не вакцинировать себя или своего ребенка. Но в плоскости общественного здоровья и защиты здоровья общества это не работает", - говорится в публикации.

Медик привела в качестве примера такую ситуацию:

"Если человек употребляет алкоголь и делает это дома - это окей. Если человек употребляет алкоголь, а потом садится за руль - это опасно для всех. Именно поэтому, когда вы управляете автомобилем, вы должны соблюдать определенные правила, которые защищают ваше здоровье и здоровье людей вокруг", - написала Супрун.

Она отмечает, что в этом контексте никто не назовет нарушением прав требование не садиться за руль выпившим.

"Так же и с вакцинами. Отказ от вакцинации ставит под угрозу не только ваше здоровье, но и здоровье людей вокруг. Вакцинироваться нужно всем, чтобы уберечься от опасных болезней, от которых надежно защищают вакцины", - акцентирует она внимание.

Также Супрун напоминает, что вакцинация защищает всех, кто ввиду определенных болезней или состояния здоровья не может получить прививки. Это, в частности, пациенты с иммуносупрессией, онкологические больные, люди с аллергией на компоненты вакцин, беременные женщины и очень маленькие дети, которые просто не могут быть привиты.

"Их безопасность зависит от коллективного выбора в пользу вакцинации. Спорить о "свободном выборе" или "принудительности" в данном случае означает сознательно подвергать опасности людей, вас окружающих. Это то же, что и пить алкоголь за рулем и считать, что запрет это делать - нарушает ваши права. Но при этом не осознавать, что такие ваши действия могут поставить под угрозу чью-то жизнь", - написала медик.

Супрун отметила, что вакцинация не является прихотью, но доказательной мерой для защиты коллективного здоровья.

"Давайте включать здравый смысл и делать правильный выбор, когда речь идет о вопросах сохранения здоровья и жизни не только каждого из нас, но и всех, кто рядом", - призвала она.

Ранее мы писали о том, что Супрун высказалась, как уберечься от опасных болезней при помощи вакцинации.

Напомним также, что недавно Супрун объяснила, как низкое давление влияет на здоровье и может быть опасным для жизни.

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Автор: Владимир Костырин