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Матеріальна допомога працівникам: за яких обставин її надають роботодавці

П'ятниця 03 травня 2024 15:02
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Матеріальна допомога працівникам: за яких обставин її надають роботодавці Роботодавці можуть надавати працівникам грошову допомогу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці мають право отримати на своєму постійному місці роботи матеріальну допомогу від роботодавця. Сума такої допомоги не має перевищувати 4 240 гривень і вона призначається тільки у певних випадках. Також ця виплата є одноразовою і здійснюється за заявою працівника.

У яких випадках можна отримати матеріальну допомогу від роботодавця і що треба зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Факти"

Хто може отримати допомогу

Роботодавець може призначити виплату допомогу для працівників чи одному працівнику з метою фінансової підтримки чи благодійної допомоги - у випадку скрутного становища, на лікування чи з інших причин. Наприклад:

  • Скрутне становище через війну
  • Необхідність лікування
  • Інші вагомі причини

При нарахуванні виплати для працівників роботодавець не сплачуватиме податків.

Грошова допомога вважається одноразовою і вона виплачується за розпорядженням керівника підприємства - на власний розсуд та у вказаному розмірі.

Як отримати таку допомогу

Заявнику, який хоче отримати допомогу, потрібно написати заяву і вказати причину для її виплати. Після цього звернутися до свого роботодавця.

Допомога на лікування буває двох типів:

  • Допомога на лікування та медичне обслуговування - надається безпосередньо та особисто працівнику
  • Цільова благодійна допомога на лікування - перераховується у медичний заклад

Які є суми виплат

Роботодавець має право сам приймати рішення про розмір допомоги, однак, щоб цільова виплата не підлягала оподаткуванню, її сума не має перевищувати 4 240 гривень (один раз на рік)

Якщо сума допомоги буде більша, то вона буде оподатковуватися за ставкою 18% і військовим збором у 1,5%.

Якщо матеріальна допомога буде здійснена для більшості працівників, то вона прирівнюватиметься до заробітної плати й оподатковуватиметься. В інших випадках - допомога нараховується окремо.

Раніше ми писали про те, скільки тепер будуть отримувати захисники України.

А ще розповідали про те, що в Україні значно зросли виплати на дітей.

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