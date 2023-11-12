Одноногий герой України В’ячеслав Александров зробив перший удар у матчі "Шахтар" - "Дніпро 1"

У футбольному матчі "Шахтар" - "Дніпро 1", перший символічний удар по м’ячу зробив герой України з важким пораненням. І цей вчинок від організаторів є неймовірно важливим для військового.

Про те, кому саме вдалося настільки символічно для всіх українців розпочати цей матч, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку футбольного клубу "Шахтар".

Герой України з важким пораненням зробив перший удар у футбольному матчі

Сержант 17-ї окремої танкової бригади В’ячеслав Александров, який зазнав важкого поранення, захищаючи нашу неньку під Бахмутом, з однією ногою вийшов на поле та зробив символічне введення м’яча перед поєдинком команд.

В’ячеслав з гордістю та з сором'язливість вийшов на поле за допомогою милиць та гідно вдарив по м‘ячу.

Як відомо, Александров багато років вболіває за донецький “Шахтар”. Особливо він захоплений професіоналізмом та самовіддачею Андрія П'ятова, який, на жаль, вже завершив свою футбольну кар’єру.

В’ячеслав був одягнений у речі з символікою свого улюбленого клубу, а також мав спеціальну перепустку, яка висіла на його шиї.

В той момент, коли герой йде до м‘яча та б'є по ньому, на стадіоні не вщухають гучні оплески та крики з підтримкою.

Самі ж футболісти також аплодують військовому з важким пораненням та дуже зосереджено спостерігають за його рухами.

Скриншоти

Александров є сержантом 17-тої окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, яка тривалий час захищає Україну на найгарячіших точках, де вже 10-й рік не вщухає вогонь та агресія російських загарбників.

Варто нагадати, що В’ячеслав став другим військовим з важким пораненням, який вийшов на поле під час матча футбольного клубу "Шахтар", бувши їх щирим багаторічним вболівальником.

У 2022 році у матчі з "Динамо", Михайлові Діанову, який захищав "Азовсталь", а потім потрапив у російський полон, також пощастило зробити перший удар по м’ячу у формі донецького клубу.

Михайло Діанов б'є по м'ячу (фото: instagram.com/993.ua)