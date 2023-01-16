UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В одному з районів Києва з'явилися оголошення для військовозобов'язаних: що відомо

Фото: у Києві біля під'їздів з'явилися оголошення для військовозобов'язаних (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Загальну мобілізацію в Україні оголошено ще з початком повномасштабного вторгнення РФ. Вона продовжуватиметься й у 2023 році, і заклик буде плановим. Наразі у деяких районах Києва почали з'являтися оголошення про наказ прибути до районного військкомату військовозобов'язаних.

Про це повідомляє один із столичних Telegram-каналів.

В якому районі з'явились оголошення

Зазначається, що у Голосіївському районі Києва, у під'їздах деяких житлових будинків почали розміщувати закон про мобілізацію та Наказ для військовозобов'язаних прибути до районного військкомату до 31 січня.

Чому наказ розміщують саме в Голосіївському районі, наразі невідомо, але, можливо, поступово такі накази розміщуватимуть у всіх районах столиці.

До речі, раніше повідомлялося про вручення повісток саме у Голосіївському районі.

Зазначимо, що багато повісток видають для уточнення ваших даних, зараз деяких охочих навіть не беруть до армії, хоча вони самі приходять до військкомату.

Як виглядають оголошення

Оголошення біля під'їздів надруковані та виглядають так.

У Києві з'явилися оголошення про наказ з'явитись у військкомат (фото: Київський рух)

Як ми раніше писали, з'явилася відповідь на запитання, чи можуть вручати киянам повістки на вході до метро.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, в Україні поки що нема потреби оголошувати масову мобілізацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
мобилизация в УкраинеМобілізація в Росії