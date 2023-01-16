В одному з районів Києва з'явилися оголошення для військовозобов'язаних: що відомо

В якому районі з'явились оголошення

Зазначається, що у Голосіївському районі Києва, у під'їздах деяких житлових будинків почали розміщувати закон про мобілізацію та Наказ для військовозобов'язаних прибути до районного військкомату до 31 січня.

Чому наказ розміщують саме в Голосіївському районі, наразі невідомо, але, можливо, поступово такі накази розміщуватимуть у всіх районах столиці.

До речі, раніше повідомлялося про вручення повісток саме у Голосіївському районі.

Зазначимо, що багато повісток видають для уточнення ваших даних, зараз деяких охочих навіть не беруть до армії, хоча вони самі приходять до військкомату.

Як виглядають оголошення

Оголошення біля під'їздів надруковані та виглядають так.

У Києві з'явилися оголошення про наказ з'явитись у військкомат (фото: Київський рух)