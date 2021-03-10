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В одном из вузов Киева на 8 марта помпезно открыли туалет: был даже гитарист (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве в одном из вузов на 8 марта торжественно открыли туалет. На этом "торжественном событии" присутствовали много людей и даже гитарист.

Видео опубликовала на своей странице в Facebook Ирина Навольнева.

"Это прям круче всех самых упоротых поздравлений с женским днем, какие только можно придумать. Не, это даже страшнее поздравлений МОНа, правда. Итак. Праздничное открытие... женского туалета в одном из столичных университетов", - подписала Ирина видео.

В Киеве на 8 марта в одном из вузов открыли туалет

В комментариях к видео пользователи сети отметили, что этот вуз - это Государственный университет телекоммуникаций. Также люди подняли на смех такое событие в Международный женский день.

  • Тема гитариста не раскрыта, он там зачем стоит?
  • Ніщо не зупинить День першого відремонтованого туалету, який настав!
  • Але, друзі. В Міжнародний жіночий День (не свято весни) зробили саме те, що треба - відремонтували туалет. Залучили жінок, щоб було як вони хочуть)) Не все так погано. Не відкупились грьобаним тюльпаном.
  • Почти как туалет для афроамериканской прислуги в доме белых в 50-60 тые годы в Америке.
  • Теперь место женщины не только кухня?? Вообще отличный подарок. Женщины теперь даже в туалет могут сходить на работе. Рабство почти повержено.

Как мы ранее писали, проректор государственного университета питания и торговли в городе Харькове Виталий Бахтояров попал в грандиозный скандал из-за своего комментария в Facebook.

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