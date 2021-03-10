В одном из вузов Киева на 8 марта помпезно открыли туалет: был даже гитарист (видео)

В Киеве в одном из вузов на 8 марта торжественно открыли туалет. На этом "торжественном событии" присутствовали много людей и даже гитарист.
Видео опубликовала на своей странице в Facebook Ирина Навольнева.
"Это прям круче всех самых упоротых поздравлений с женским днем, какие только можно придумать. Не, это даже страшнее поздравлений МОНа, правда. Итак. Праздничное открытие... женского туалета в одном из столичных университетов", - подписала Ирина видео.
В Киеве на 8 марта в одном из вузов открыли туалет
В комментариях к видео пользователи сети отметили, что этот вуз - это Государственный университет телекоммуникаций. Также люди подняли на смех такое событие в Международный женский день.
Как мы ранее писали, проректор государственного университета питания и торговли в городе Харькове Виталий Бахтояров попал в грандиозный скандал из-за своего комментария в Facebook.