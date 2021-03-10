В одному з вишів Києва на 8 березня помпезно відкрили туалет: був навіть гітарист (відео)

"Це прям крутіше всіх упоротих привітань з жіночим днем, які тільки можна придумати. Не, це навіть страшніше привітань МОНа, правда. Отже. Святкове відкриття... жіночого туалету в одному зі столичних університетів", - підписала Ірина відео.

У Києві на 8 березня в одному з вузів відкрили туалет

У коментарях до відео користувачі мережі зазначили, що цей виш - це Державний університет телекомунікацій. Також люди підняли на сміх таку подію в Міжнародний жіночий день.