На одном из спутников Сатурна обнаружили новую уникальную молекулу

Ученые обнаружили загадочную молекулу циклопропенилиден (C3H2) на основе углерода, которая настолько реакционноспособна, что может существовать на Земле только в лабораторных условиях. Находка редчайшей молекулы была произведена во время анализа атмосферы спутника Сатурна – Титана. На самом деле она настолько редка, что ее никогда раньше не обнаруживали в атмосфере, в Солнечной системе или где-то еще. Единственное другое место, где она может оставаться стабильным, – это холодная пустота межзвездного пространства. Но циклопропенилиден может стать строительным блоком для более сложных органических молекул, которые однажды могут привести к жизни. Об этом пишет Science Alert.

"Мы будем искать более крупные молекулы, чем C3H2, но нам нужно знать, что происходит в атмосфере, чтобы понять химические реакции, которые приводят к образованию сложных органических молекул", – комментирует астробиолог Мелисса Тернер.

Циклопропенилиден, который даже исследователи НАСА описывают как "очень странную маленькую молекулу" – не может долго существовать в атмосферных условиях, потому что он очень быстро и легко реагирует с другими молекулами, образуя другие соединения.

Эта молекула представляет особый интерес, потому что она кольцевой молекулой. Хотя известно, что сам циклопропенилиден не играет биологической роли, нуклеобазы ДНК и РНК основаны на таких молекулярных кольцах.

Чем меньше молекула, тем больше у нее потенциала: реакции с участием меньших молекул с меньшим количеством связей, как ожидается, будут происходить быстрее, чем реакции с участием больших, более сложных молекул. Это означает, что реакции с участием меньших молекул приведут к более разнообразным результатам.

Титан сильно отличается от межзвездного пространства. Он довольно сырой, с углеводородными озерами, углеводородными облаками и преимущественно азотной атмосферой с небольшим количеством метана. Атмосфера в четыре раза толще земной (в которой также преобладает азот). Ученые считают, что под поверхностью находится огромный океан соленой воды. Выяснение того, какие соединения присутствуют в атмосфере, является очень важным шагом в этом исследовательском процессе. Циклопропенилиден может быть маленьким и странным, но эта чрезвычайно редкая молекула может быть ключевым элементом головоломки химии Титана.

Ранее мы писали, что ученым удалось найти неподалеку от нашей Солнечной системы планетарную систему с экзопланетами, пригодными для жизни. Находится она, в космических масштабах, очень близко.

Также астрономам удалось выявить в космосе уникальную черную дыру на расстоянии 1000 световых лет от Земли, что делает ее самой близкой к нашей солнечной системе из когда-либо найденных.