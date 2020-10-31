На одному з супутників Сатурна виявили нову унікальну молекулу

Вчені виявили загадкову молекулу циклопропеніліден (C3H2) на основі вуглецю, яка настільки реакційно спроможна, що може існувати на Землі тільки в лабораторних умовах. Знахідка рідкісної молекули була проведена під час аналізу атмосфери супутника Сатурна – Титана. Насправді вона настільки рідкісна, що її ніколи раніше не виявляли в атмосфері, в Сонячній системі або десь ще. Єдине інше місце, де вона може залишатися стабільною, – це холодна порожнеча міжзоряного простору. Але циклопропеніліден може стати будівельним блоком для більш складних органічних молекул, які одного дня можуть призвести до життя. Про це пише Science Alert.

"Ми будемо шукати більш великі молекули, ніж C3H2, але нам потрібно знати, що відбувається в атмосфері, щоб зрозуміти хімічні реакції, які призводять до утворення складних органічних молекул", – коментує астробіолог Меліса Тернер.

Циклопропеніліден, який навіть дослідники НАСА описують як "дуже дивну маленьку молекулу" – не може довго існувати в атмосферних умовах, тому що він дуже швидко і легко реагує з іншими молекулами, утворюючи інші сполуки.

Ця молекула являє особливий інтерес, тому що вона є кільцевою молекулою. Хоча відомо, що сам циклопропеніліден не грає біологічної ролі, нуклеази ДНК і РНК засновані на таких молекулярних кільцях.

Чим менше молекула, тим більше у неї потенціалу: реакції за участю менших молекул з меншою кількістю зв'язків, як очікується, будуть відбуватися швидше, ніж реакції з участю великих, більш складних молекул. Це означає, що реакції за участю менших молекул призведуть до більш різноманітних результатів.

Титан сильно відрізняється від міжзоряного простору. Він досить сирий, з вуглеводневими озерами, вуглеводневими хмарами та переважно азотною атмосферою з невеликою кількістю метану. Атмосфера в чотири рази товща земної (у якій також переважає азот). Вчені вважають, що під поверхнею знаходиться величезний океан солоної води. З'ясування того, які сполуки присутні в атмосфері, є дуже важливим кроком у цьому дослідному процесі. Циклопропеніліден може бути маленьким і дивним, але ця надзвичайно рідкісна молекула може бути ключовим елементом головоломки хімії Титану.

Раніше ми писали, що вченим вдалося знайти неподалік від нашої Сонячної системи планетарну систему з екзопланетами, придатними для життя. Знаходиться вона, в космічних масштабах, дуже близько.

Також астрономам вдалося виявити в космосі унікальну чорну діру на відстані 1000 світлових років від Землі, що робить її найближчою до нашої сонячної системи з коли-небудь знайдених.