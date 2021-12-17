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В одном из регионов Украины выпал черный снег: местные жители в ужасе

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Галич, Пятница 17 декабря 2021 13:56
В одном из регионов Украины выпал черный снег: местные жители в ужасе В Украине выпал черный снег (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ивано-Франковской области людей напугал снег. Осадки выпали, только цвет их не белый, а черный.

О необычном и ужасающем снеге люди сообщают в соцсетях и публикуют фотографии.

Где выпал черный снег

Так, начали ходить слухи, что причиной странных осадков стала Бурштынская ТЭС, которая выбрасывает в атмосферу отходы.

Жители Галича делятся снимками необычного явления в соцсетях.

"Да это просто ужас какой-нибудь! Сегодня снег еще чернее! Что с нами делают? А мы молчим? Или мы так привыкли к этому, что даже не замечаем?" - пишут люди под фотографиями снега.

В одном из регионов Украины выпал черный снег: местные жители в ужасеВ одном из регионов Украины выпал черный снег: местные жители в ужасеВ одном из регионов Украины выпал черный снег: местные жители в ужасеВ Галиче выпал черный снег (фото: Володимир Теслюк)

Что говорят на Бурштынской ТЭС

На Бурштынской ТЭС свою вину отрицают и говорят, что станция работает в штатном режиме.

"Сообщаем, что за последний период технологических нарушений на Бурштынской ТЭС не было. Станция работает в штатном режиме. Работает до 10 энергоблоков. Все энергоблоки Бурштынской ТЭС оборудованы электрофильтрами и на них работают системы очистки дымовых газов. Мы следим за тем, чтобы выбросы не превышали нормативных значений", – говорится в сообщении ТЭС на Facebook.

Что же дальше?

Представители Управления Госпродпотребслужы и Управления экологии в Ивано-Франковской области взяли на хранение пробы загрязненного снега в центральной части Галича. Результаты будут позже.

Как мы писали ранее, в Украину идет серьезное похолодание.

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