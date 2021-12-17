В одному з регіонів України випав чорний сніг: місцеві жителі в шоці
В Івано-Франківській області людей налякав сніг. Опади випали, тільки колір їх не білий, а чорний.
Про незвичайний і страхітливий сніг люди повідомляють в соцмережах і публікують фотографії.
Де випав чорний сніг
Так, почали ходити чутки, що причиною дивних опадів стала Бурштинська ТЕС, яка викидає в атмосферу відходи.
Жителі Галича діляться знімками незвичайного явища в соцмережах.
"Та це просто жах який-небудь! Сьогодні сніг ще чорніший! Що з нами роблять? А ми мовчимо? Або ми так звикли до цього, що навіть не помічаємо?"- пишуть люди під фотографіями снігу.
У Галичі випав чорний сніг (фото: Володимир Теслюк)
Що кажуть на Бурштинській ТЕС
На Бурштинській ТЕС свою провину заперечують і кажуть, що станція працює в штатному режимі.
"Повідомляємо, що за останній період технологічних порушень на Бурштинській ТЕС не було. Станція працює в штатному режимі. Працює до 10 енергоблоків. Всі енергоблоки Бурштинської ТЕС обладнані електрофільтрами і на них працюють Системи очищення димових газів. Ми стежимо за тим, щоб викиди не перевищували нормативних значень", - йдеться в повідомленні ТЕС на Facebook.
Що ж далі?
Представники управління Держпродспоживслужби та управління екології в Івано-Франківській області взяли на зберігання проби забрудненого снігу в центральній частині Галича. Результати будуть пізніше.
Як ми писали раніше, в Україну йде серйозне похолодання.