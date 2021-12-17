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В одному з регіонів України випав чорний сніг: місцеві жителі в шоці

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Галич, П'ятниця 17 грудня 2021 13:56
В одному з регіонів України випав чорний сніг: місцеві жителі в шоці В Україні випав чорний сніг (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Івано-Франківській області людей налякав сніг. Опади випали, тільки колір їх не білий, а чорний.

Про незвичайний і страхітливий сніг люди повідомляють в соцмережах і публікують фотографії.

Де випав чорний сніг

Так, почали ходити чутки, що причиною дивних опадів стала Бурштинська ТЕС, яка викидає в атмосферу відходи.

Жителі Галича діляться знімками незвичайного явища в соцмережах.

"Та це просто жах який-небудь! Сьогодні сніг ще чорніший! Що з нами роблять? А ми мовчимо? Або ми так звикли до цього, що навіть не помічаємо?"- пишуть люди під фотографіями снігу.

В одному з регіонів України випав чорний сніг: місцеві жителі в шоціВ одному з регіонів України випав чорний сніг: місцеві жителі в шоціВ одному з регіонів України випав чорний сніг: місцеві жителі в шоціУ Галичі випав чорний сніг (фото: Володимир Теслюк)

Що кажуть на Бурштинській ТЕС

На Бурштинській ТЕС свою провину заперечують і кажуть, що станція працює в штатному режимі.

"Повідомляємо, що за останній період технологічних порушень на Бурштинській ТЕС не було. Станція працює в штатному режимі. Працює до 10 енергоблоків. Всі енергоблоки Бурштинської ТЕС обладнані електрофільтрами і на них працюють Системи очищення димових газів. Ми стежимо за тим, щоб викиди не перевищували нормативних значень", - йдеться в повідомленні ТЕС на Facebook.

Що ж далі?

Представники управління Держпродспоживслужби та управління екології в Івано-Франківській області взяли на зберігання проби забрудненого снігу в центральній частині Галича. Результати будуть пізніше.

Як ми писали раніше, в Україну йде серйозне похолодання.

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