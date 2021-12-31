В одном из парков Киева увидели разгуливающую лису (видео)

В парке Киева заметили лисицу. Животное засветилось в парке на Отрадном. Судя по всему, оно не боится людей и ручное.

Откуда в парке животное

По словам местных жителей, лису здесь видят уже не первый раз, она очень ухожена и выглядит как домашнее животное.

Люди предполагают, что она на самовыгуле, или, возможно, потерялась и ее ищут. Ведь лиса не агрессивна и спокойно подходит к людям.

В КП УЗН Оболонского района журналистам телеканала "Киев" сообщили, что о лисе слышат впервые и очень удивлены. Хотя животное не проявляет агрессию, советуют быть внимательными и осторожными.